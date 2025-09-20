अयोध्या राम मंदिर के मुख्य शिखर पर झंडा लगाने का ट्रायल, 25 नवंबर को होगा ध्वजारोहण

यूपी के अयोध्या में राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह की तिथि विवाह पंचमी यानी 25 नवंबर तय हो गयी है। इसके साथ ही समारोह की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। मुख्य अतिथि सहित विशिष्ट अतिथियों के अलावा आमंत्रित अतिथियों की लिस्ट तैयार हो रही है।

यूपी के अयोध्या में राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह की तिथि विवाह पंचमी यानी 25 नवंबर तय हो गयी है। इसके साथ ही समारोह की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। मुख्य अतिथि सहित विशिष्ट अतिथियों के अलावा आमंत्रित अतिथियों की लिस्ट तैयार हो रही है। इस समारोह में भी आठ हजार अतिथियों को आमंत्रित किया जाएगा।

बताया जा रहा है कि उनके बैठने व उनके नाश्ते -पानी व प्रसाद के पैकेटों का आर्डर बुक किया जा चुका है। इस बीच राम मंदिर के मुख्य शिखर पर डमी के साथ ध्वजारोहण का ट्रायल भी किया गया। हालांकि यह कार्य पूरी गोपनीयता से किया गया था लेकिन परिसर के कर्मचारियों ने ध्वजारोहण की तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद कर लीं। किसी कर्मचारी ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाया था लेकिन उसने पुनः स्टेटस से तस्वीर हटा ली।

फिलहाल तीर्थ क्षेत्र की ओर से इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपत राय ने ध्वजारोहण की तैयारियों के विषय में पूछे जाने पर कहा कि सभी तैयारियां प्राथमिक स्तर पर है। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के नाम के बारे में उन्होंने जानकारी साझा करने से इन्कार करते हुए संभावित नामों पर भी कोई टिप्पणी नहीं की बल्कि उन्होंने कहा कि यदि कोई बताता है तो उससे लिखित में ले लीजिए। अन्यथा खंडन होने से असहज स्थिति पैदा होगी। वीवीआईपी के आगमन और राम विवाह को लेकर मंदिरों से निकलने वाली बारात की तैयारियों पर कहा कि ऐसी व्यवस्था होगी कि किसी को असुविधा नहीं होगी।

दो सौ साल से अधिक है ध्वज दंड की आयु राम मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई सतह से 161 फिट है। इस पर पांच टन वजन का 45 फिट ऊंचा ध्वज दंड लगाया गया है। इस तरह ध्वज दंड को मिला कर कुल ऊंचाई 206 फिट हो गई है। श्रीरामजन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपत राय का कहना है कि राम मंदिर के शिखर पर लगे ध्वज दंड का धातु विशेष प्रकार का है। इसकी आयु करीब दो सौ वर्ष से अधिक है। यह इतने लंबे समय तक धूप-वर्षा व हवाओं के थपेड़े झेलने में समर्थ है। अहमदाबाद में निर्मित यह ध्वज दंड काफी पहले यहां लाकर श्रीराम जन्मभूमि परिसर में रखा था। बताया गया कि इस ध्वज दंड पर फहराने वाले ध्वज का कपड़ा व उसकी डोरी विशेष प्रकार से बनाई जा रही है।

शिखर की लाइट विमान को राह दिखाएगी राम मंदिर के शिखर पर तड़ित चालक व एक लाइट भी लगाई गई है। इस लाइट से हवाई जहाज के पायलट को ऊंचाई से नीचे मंदिर होने का एहसास हो सकेगा। सीबीआरआई ने ध्वज दंड के साथ स्तम्भ के हुक के ताकत का भी परीक्षण कर अपनी मंजूरी दे दी है। इस ध्वज दंड के अलावा परकोटे के छह मंदिरों व शेषावतार मंदिर में भी 20-20 फिट ऊंचे ध्वज दंड लगाए गए हैं जिनका वजन 700-700 किलो है। ध्वजारोहण के दौरान इन सभी मंदिरों के शिखर पर भी ध्वज फहराया जाएगा।