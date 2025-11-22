अयोध्या राम मंदिर का ध्वज छह कारीगरों ने किया तैयार, अभिजित मुहूर्त में 10 मिनट का होगा ध्वजारोहण

संक्षेप: राम मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला ध्वज जिसका आकार -प्रकार 11 गुणा 22 फिट लंबा -चौड़ा है, परिसर में पहुंच गया है। चंपत राय की मानें तो ध्वजारोहण का कार्यक्रम दस मिनट का है और यह मध्याह्न से अभिजित मुहूर्त में होगा।

राम मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला ध्वज जिसका आकार -प्रकार 11 गुणा 22 फिट लंबा -चौड़ा है, परिसर में पहुंच गया है। यह त्रिस्तरीय ध्वज है जो रेशमी सिल्क का है और पीताम्बरी रंग में है जो कि अरुणिमा बेला में सूर्योदय के पूर्व क्षितिज पर बिखरी रश्मियों की लालिमा के समान है। ध्वज में पैराशूट फैब्रिक का स्तर लगाया गया है। इस पर हस्तकारी के जरिए भगवान राम के राजवंश का चिह्न कोविदार वृक्ष व सूर्यदेव के प्रतीक सूर्य व उनके मध्य में ओंकार का चिह्न बनाया गया है। इसे कुल 6 कारीगरों ने तैयार किया है।

बताया गया कि शिखर की ऊंचाई अत्यधिक होने के कारण इसमें इस्तेमाल की गयी नायलान डोरी का वजन भी काफी अधिक है जिससे इसे खींचने के लिए पर्याप्त ताकत लगानी पड़ती है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासी व ध्वजारोहण समारोह के मुख्य यजमान डा अनिल मिश्र का कहना है कि राम मंदिर का ध्वज साल दोबारा वासंतिक नवरात्र व शारदीय नवरात्र में बदला जाएगा।

राम मंदिर में अभिजित मुहूर्त में 10 मिनट का होगा ध्वजारोहण अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण की तैयारियां जैसे -जैसे आगे बढ़ रही है वैसे-वैसे एक -एक पहलु की गुत्थियां सुलझती जा रही है। प्रशासनिक अमला व श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अपने स्तर से पूरी गोपनीयता बरती थी। फिर भी समय का पहिया घूमने के साथ हर कार्यक्रम की स्थिति स्पष्ट हो रही है। इसी कड़ी में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपतराय ने बताया कि 25 नवम्बर को मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कुल साढ़े चार घंटे शहर में रहेंगे। चंपत राय की मानें तो ध्वजारोहण का कार्यक्रम दस मिनट का है और यह मध्याह्न से अभिजित मुहूर्त में होगा।

ध्वज स्थापना अनुष्ठान में वेद सूक्तों के साथ ध्वज का पूजन व दिव्य औषधियों से स्नान के उपरांत समस्त देवों का आह्वान कर उनकी आधान किया जाएगा। इसके उपरांत निर्धारित मुहूर्त में ध्वज आरोहण के लिए मुख्य यजमान को सौंपा जाएगा। अन्तर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय के प्रभारी व पुरातत्ववेत्ता डा संजीव कुमार सिंह बताते हैं कि ध्वज स्थापना से पूर्व श्रीरामजन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा बनाई गयी परिकल्पना समिति ने विभिन्न शास्त्रों का सम्यक अध्ययन कर एक वीडियो प्रजन्टेशन तैयार किया था।