Hindi NewsUP NewsUP Ayodhya Ram Mandir Flag Hoisting Ceremony Invite sent to Anti-Islamization Army Commander
अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए इस्लामीकरण विरोधी सेना के कमांडर को भेजा न्योता

संक्षेप:

Sun, 23 Nov 2025 09:34 AMSrishti Kunj संवाददाता, अयोध्या
यूपी के अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य राममंदिर का सपना साकार हो चुका है। गत वर्ष 22 जनवरी को प्रधानमंत्री के हाथों गर्भगृह में प्राण-प्रतिष्ठा के बाद 25 नवंबर को नवनिर्मित राममंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के साथ इसकी पूर्णता का उद्घोष किया जाना है। कार्यक्रम को लेकर पांच दिवसीय अनुष्ठान शुरू हो गया है और अतिथियों को निमंत्रण पत्र भेजा जा चुका है। ध्वजरोहण कार्यक्रम के लिए तीन दशक पूर्व अयोध्या में गठित हुई इस्लामीकरण विरोधी सेना के तत्कालीन कमांडर डा मृदुल शुक्ल को भी आमंत्रित किया गया है।

एनबीआरआई लखनऊ में वैज्ञानिक डॉ मृदुल कल्ली ग्राम में 10 किमी के ग्रीन बेल्ट विकास कार्यक्रम से जुड़े हैं। साथ ही देहात क्षेत्र में विज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिए विज्ञान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं।विज्ञान भारती के अवध प्रान्त के सचिव तथा विज्ञान भारती एसोसिएशन ऑफ़ एनजीवो इंडिया (विभा वाणी ) के प्रदेश चीफ कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं।

1997 तक सक्रिय रही सेना

इस्लामीकरण विरोधी सेना का गठन चंपत राय,महेश नारायण, अवध नारायण सिंह,चंद्र प्रकाश, अशोक सिंघल,महंत अवैद्यनाथ और महंत परमहंस दास से विचार-विमर्श के बाद वर्ष 1994 में सपा शासनकाल में अयोध्या में मक्का खुर्द के निर्माण की चर्चा के बीच किया गया था। विद्यार्थी परिषद से साकेत छात्रसंघ के उपमंत्री मृदुल शुक्ला को कमांडर और छात्र नेता जटाशंकर सिंह,राणा विजेंद्र बहादुर सिंह आदि को पदाधिकारी बनाया गया था। वर्ष 1997 तक सक्रिय इस सेना की ओर से अयोध्या की गलियों गलियों में प्रतिदिन विरोध और शक्ति प्रदर्शन यात्रा निकाली गई।

सिंधी समाज को भेजा गया आमंत्रण

सिंधु एकता मंच के प्रदेश महासचिव ओमप्रकाश ओमी को 25 नवंबर को मंदिर के शिखर पर होने वाले ध्वजारोहण का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने आमंत्रण पत्र भेजा है। उनके साथ में सिंधी समाज के अन्य लोगो तीर्थ क्षेत्र की तरफ से आमंत्रण पत्र भेजा गया है। ओमप्रकाश ओमी ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि आमंत्रण पत्र मिला है। उन्होंने बताया कि सिंधी समाज के प्रमुख लोगो मे उधोगपति राकेश लधानी, भक्त प्रहलाद सेवा समिति के अध्यक्ष कन्हैया लाल सागर, उत्तर प्रदेश ईट भट्टा संघ के प्रदेश महासचिव सजय सावलानी, भारतीय सिंधु सभा के अध्यक्ष सदीप मध्यान को भी आमंत्रण पत्र मिला है।

