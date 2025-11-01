राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह में एंट्री के लिए बताएं गुप्त कोड, आधार कार्ड ले जाना जरूरी

संक्षेप: अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह के लिए आमंत्रण पत्र का वितरण शुरू कर दिया गया है। इसके साथ सभी अतिथियों से सुरक्षा मानकों के पालन की अपेक्षा की गयी है। इन सुरक्षा मानकों के अनुपालन के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा गाइड लाइन भी जारी की गयी है।

अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह के लिए आमंत्रण पत्र का वितरण शुरू कर दिया गया है। इसके साथ सभी अतिथियों से सुरक्षा मानकों के पालन की अपेक्षा की गयी है। इन सुरक्षा मानकों के अनुपालन के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा गाइड लाइन भी जारी की गयी है। इस गाइड लाइन के अनुसार सभी आमंत्रित अतिथियों को अपने साथ आमंत्रण पत्र के साथ आधार कार्ड लेकर आना होगा।

इतना ही नहीं प्रत्येक निमंत्रण पत्र के लिए एक गुप्त कोड आवंटित किया गया है। इस कोड को सम्बन्धित अतिथि को प्रवेश द्वार पर जांच वाले सुरक्षा अधिकारी को बताना होगा। ध्वजारोहण समारोह के लिए भी उसी तरह के सुरक्षा मानक निर्धारित किए गए हैं जिस तरह से रामलला के प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव के समय तय किया गया था। इस समारोह में इस बार देश भर की हस्तियों के बजाय पूर्वी उत्तर प्रदेश की विभिन्न विधाओं के अग्रणी लोगों के अलावा संत-महंतो एवं राम मंदिर में बड़ा योगदान देने वाले रामभक्तों को भी आमंत्रित किया गया है।

विश्व हिन्दू परिषद के केन्द्रीय सलाहकार व श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आमंत्रित सदस्य दिनेश का कहना है कि निमंत्रित सभी अतिथियों से सुरक्षा के मानकों को पालन करने पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया गया है जिससे उन्हें कोई असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि संतों से भी आग्रह किया गया है कि वह अपने साथ छत्र -चंवर व दंड इत्यादि अपने साथ न लाएं। इसके अलावा सिक्ख श्रद्धालुओं व धर्मगुरुओं से भी आग्रह किया गया है कि वह अपने साथ पंच चिह्न के प्रतीक कटार ला सकते हैं लेकिन तलवार की अनुमति नहीं है।

राम मंदिर पहुंचे प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल की बैठक:ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों के बीच शुक्रवार को प्रसार भारती के चेयरमैन व सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी नवनीत सहगल राम मंदिर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ प्रसार भारती के अन्य अधिकारियों के अलावा दूरदर्शन व आकाशवाणी के विशेषज्ञों की टीम भी थी।

यहां श्रीसहगल ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों महासचिव चंपतराय, न्यासी डा. अनिल मिश्र व मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव के अलावा अन्य के साथ संयुक्त बैठक की। इस मौके पर समारोह के सजीव प्रसारण के अलावा विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा श्री सहगल ने तीर्थ क्षेत्र पदाधिकारियों के साथ परिसर का भ्रमण कर निरीक्षण भी किया। आकाशवाणी के अभियांत्रिकी के उप निदेशक अनिल सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि प्रसारण को लेकर चर्चा की गयी है।