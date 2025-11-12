अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम का समय जारी, जानें कैसे और कब तक मिलेगा प्रवेश

संक्षेप: यूपी के अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण समारोह का शुभारम्भ मध्याह्न 12 बजे होगा। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी का आगमन राम मंदिर में साढ़े 11 के आसपास हो जाएगा। इसके चलते सभी आमंत्रित अतिथियों को सुबह नौ बजे तक कार्यक्रम स्थल पर पहुंच कर रिपोर्ट करने की सलाह दी गई है।

यूपी के अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण समारोह का शुभारम्भ मध्याह्न 12 बजे होगा। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी का आगमन राम मंदिर में साढ़े 11 के आसपास हो जाएगा। इसके चलते सभी आमंत्रित अतिथियों को सुबह नौ बजे तक कार्यक्रम स्थल पर पहुंच कर रिपोर्ट करने की सलाह दी गई है। इन अतिथियों का प्रवेश जगद्गुरु रामानंदाचार्य द्वार से होगा। ध्वजारोहण समारोह को ध्यान में रखकर आम दर्शनार्थियों को 25 नवम्बर को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सीधे तौर पर कहें तो आम श्रद्धालुओं को 25 नवम्बर को दर्शन नहीं मिलेगा। उधर सुबह आठ बजे प्रवेश करने वाले अतिथि कार्यक्रम के समापन तक बाहर नहीं निकल सकेंगे। इस स्थिति में उनके धैर्य की कठिन परीक्षा भी होगी।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासी डा अनिल मिश्र का कहना है कि समारोह में आमंत्रित अतिथियों को रामलला व राम दरबार के परिसर में निर्मित सभी 18 मंदिरों में दर्शन का मौका दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान दर्शन को लेकर मची अफरातफरी की स्थिति से सबक लेते हुए इस बार प्रांत सह ब्लाक वार दर्शन सुलभ कराया जाएगा। इसमें समय अवश्य लगेगा लेकिन सबको दर्शन सुलभ हो जाएगा।