अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण के दिन राम पथ पर प्रवेश प्रतिबंधित, इस समय आम श्रद्धालु कर पाएंगे दर्शन

Thu, 20 Nov 2025 12:22 PMSrishti Kunj संवाददाता, अयोध्या
अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण की तिथि पर 25 नवम्बर को सुबह छह बजे से अपराह्न ढ़ाई बजे तक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसके कारण ही आमंत्रित अतिथियों के प्रवेश के कार्यक्रम को लेकर नया प्लान तैयार किया गया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपतराय ने बताया कि पुलिस प्रशासन से समन्वय के आधार पर ही व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सुरक्षा मानकों के पालन के कारण ही सभी अतिथियों को 24 नवम्बर को आमंत्रित किया गया है जो भी 24 नवम्बर को सायंकाल तक आ जाएंगे, उन्हें आराम रहेगा। उन्होंने बताया कि 25 नवम्बर को आने वालों को असुविधा होगी। उन्होंने बताया कि आमंत्रित माताओं को बच्चों को साथ न लाने का आग्रह किया गया है। कार्यक्रम स्थल पर मोबाइल, लाइसेंसी हथियार व अंगरक्षकों का प्रवेश नहीं हो सकेगा। उन्होंने बताया कि एक सौ गेस्ट हाउस व आश्रमों में 18 सौ अतिथियों को ठहराने की व्यवस्था की गयी है।

25 नवंबर को आम श्रद्धालु शाम से करेंगे दर्शन

राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह 25 नवंबर को होगा। इसी दिन विवाह पंचमी है। हालांकि इस दिन आम जनता के लिए सुबह से ही मंदिर में दर्शन बंद रहेंगे। श्रीसीताराम विवाहोत्सव के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं के उमड़ने की संभावना है। ऐसे में शाम के बाद ही आम जनता को दर्शन मिलेंगे। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने तय किया है कि देर शाम से लेकर शयन आरती के पहले संभव हुआ तो दर्शन कराया जाएगा।

भवन-निर्माण समिति चेयरमैन नृपेन्द्र मिश्र का कहना है कि तीर्थ क्षेत्र ने निर्णय लिया है कि 26 नवम्बर को वीआईपी पास नहीं जारी किया जाएगा। वहीं सभी आम श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जाएगा और जरुरी हुआ तो मंदिर 15-16 घंटे भी खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान दूसरे दिन जिस तरह की भीड़ उमड़ी थी, वह स्थिति एक बार फिर से पैदा हो सकती है। ऐसी स्थिति में कोई रिस्क लेने के बजाय सभी को दर्शन सुलभ कराने का निर्णय लिया गया है।

