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राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस के आरोपियों की मेडिकल जांच को भटक रही पुलिस, किससे बचने की कोशिश?

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, अयोध्या
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राममंदिर चढ़ावा प्रकरण में दर्ज एफआईआर में शामिल आठ नामजद आरोपी मंदिर में सेवादार/कर्मचारी बताए जा रहे है। इन सभी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इनका मेडिकल करवाने के लिए पुलिस दिनभर से भटक रही है। हालांकि, अभी तक मेडिकल जांच नहीं हो पाई है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस के आरोपियों की मेडिकल जांच को भटक रही पुलिस, किससे बचने की कोशिश?

अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं के दान में कथित हेराफेरी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने इस एफआईआर में नामजद सभी आठ लोगों को हिरासत में ले लिया है, इनमें मंदिर के तीर्थयात्री सुविधा केंद्र पर कैश गिनने के लिए जिम्मेदार अधिकारी भी शामिल है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में हिरासत में लिए गए आठ आरोपियों का मेडिकल कराने के लिए पुलिस को गुरुवार देर रात तक मशक्कत करनी पड़ी रही है। मीडिया की मौजूदगी से बचने के लिए पुलिस टीम ने तीन बार स्थान बदला, लेकिन हर बार उसे वापस लौटना पड़ा।

सूत्रों के अनुसार, सबसे पहले पुलिस टीम आरोपियों को लेकर एक जिला अस्पताल पहुंची, लेकिन वहां मीडिया कर्मियों की मौजूदगी देखकर मेडिकल कराए बिना लौट गई। इसके बाद पुलिस लाइन में मेडिकल टीम को पुलिस लाइन बुलाया गया, किंतु जब मीडिया कर्मी वहां भी पहुंच गए तो मेडिकल टीम को वापस भेज दिया गया। इसके बाद श्रीराम हॉस्पिटल में भी मेडिकल कराने की तैयारी की गई, लेकिन वहां भी मीडिया की मौजूदगी की जानकारी मिलने पर पुलिस ने पहले रेकी कराई और फिर टीम बिना मेडिकल कराए लौट गई। सुबह से देर रात तक पुलिस मेडिकल कराने के लिए लगातार स्थान बदलती रही।

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उधर, गुरुवार शाम थाना राम जन्मभूमि में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने आठों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। हालांकि, पुलिस ने अभी किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। एसएसपी सिटी डॉ. गौरव ग्रोवर ने बताया कि सभी आठ आरोपियों को फिलहाल हिरासत में रखकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

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मामले में एफआईआई गुरुवार को उस प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने इस हफ्ते की शुरुआत में उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी थी। एसआईटी को उन आरोपों की जांच का काम सौंपा गया था जिनमें कहा गया था कि भक्तों द्वारा दिए गए नकद दान को एक संगठित रैकेट के जरिए व्यवस्थित तरीके से हड़प लिया गया।

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पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए लोगों में कैश-काउंटिंग इंचार्ज और दान के पैसे को संभालने, इकट्ठा करने और लाने-ले जाने से जुड़े कई अन्य लोग शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, सुभाष श्रीवास्तव, करुणेश पांडे और रामशंकर मिश्रा शामिल हैं। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों के आरोप में मामला दर्ज किया जाएगा।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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