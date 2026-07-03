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अयोध्या राम मंदिर निर्माण से पहले जमीन खरीद की जांच बढ़ती तो न होती चढ़ावे में ऐसी हेराफेरी

Srishti Kunj विधि संवाददाता, लखनऊ
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अयोध्या राम मंदिर निर्माण से पहले कई रसूखदारों ने धड़ल्ले से जमीन खरीदी। इस मामले में अधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम जमीन खरीदने के दस्तावेज मिले थे। हालांकि इस मामले में जांच नहीं बढ़ी। जमीन खरीद मामले में जांच बढ़ती तो चढ़ावे में ऐसी हेराफेरी नहीं होती।

अयोध्या राम मंदिर निर्माण से पहले जमीन खरीद की जांच बढ़ती तो न होती चढ़ावे में ऐसी हेराफेरी

चार साल पहले सरकार अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण शुरू होने से पहले हुए जमीन घोटाले में कड़ी कार्रवाई कर देती तो चढ़ावा चोरी का प्रकरण यूं सिरदर्द न बनता और न ट्रस्ट से लेकर शासन- प्रशासन की विपक्ष फजीहत कर पाता। अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण शुरू होने से पहले आर्थिक गतिविधियां भी बढ़नी शुरू हो गई थीं। रामनगरी पर उद्यमियों ही नहीं, नेताओं, बिल्डरों के करीबी अफसरों, प्रॉपर्टी डीलरों, बिल्डरों तक की निगाहें थीं।

अयोध्या में प्रशासन व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही अन्य रसूखदारों के जमीनों की धड़ल्ले से खरीद किए जाने का मामला दिसंबर 2021 में उठा था। आरोप था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या में अफसर, सफेदपोशों की मिलीभगत से खरीद-फरोख्त की गई थी। खासकर अयोध्या में तैनात रहे अधिकारियों पर इस खेल में शामिल होने की बात कही गई थी। कई अधिकारियों व सफेदपोशों के रिश्तेदारों के नाम जमीन खरीदे जाने के कुछ दस्तावेज भी सामने आए थे।

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रिपोर्ट में अफसरों की भूमिका पर उठे थे सवाल

सूत्रों के अनुसार जांच में जमीनों की खरीद-फरोख्त में कानूनी पेंच तो सामने नहीं आया था पर अफसरों की भूमिका पर रिपोर्ट में नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठा पर सवाल किया गया था। जांच का दायरा सीमित रहा था, जिसे बढ़ाया नहीं गया। अब सवाल है कि तब अयोध्या में सिलसिलेवार गहनता से वृहद जांच कराई गई होती तो धांधली उजागर होती। ट्रस्ट की जमीनों को खरीदने वालों की आय-व्यय की जांच में रसूखदारों की बेनामी संपत्तियां भी बेनकाब होतीं।

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एसआईटी प्रॉपर्टी डीलरों से करेगी हिसाब-किताब

चढ़ावा चोरी की जांच की आंच जमीन घोटाले तक पहुंच गई है। पुलिस टीम अभी चोरी के आरोपियों से ही पूछताछ कर मामले की छानबीन में व्यस्त है। इसके चलते अभी तक जमीन प्रकरण मामले में हाथ नहीं डाला है फिर भी पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से नजूल जमीन का सौदा करने या कराने वाले बिचौलियों को सूचीबद्ध कर लिया है। इन सभी को पुलिस ने जांच में सहयोग - की कड़ी हिदायत दी है कि कोई असहयोग करता पाया गया तो उसके खिलाफ एक्शन तत्काल होगा।

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उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख देखते हुए बिचौलिए और उनके परिजन काफी सहमे हैं। मुख्यमंत्री ने चढ़ावा मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा दिया है। इसके बाद एसआईटी यहां पहुंच गई है। माना जा रहा है कि एसआईटी ही जमीन मामले की तह तक जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा अनियमितता का प्रमाण होने पर एसआईटी को शिकायती पत्र देने के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने प्रॉपर्टी संबंधी शिकायत सप्रमाण एसआईटी के अधिकारियों को सौंपी है।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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