राम मंदिर चढ़ावा मामले पर सोशल मीडिया पोस्ट से बचें, यूपी पुलिस ले रही ये एक्शन
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले पर सोशल मीडिया पोस्ट से बचें। दरअसल, यूपी पुलिस सोशल मीजिया पर निगरानी रखे हुए है। मामले से जुड़े पोस्ट पर पुलिस एक्शन ले रही है। आंकड़ों के अनुसार पुलिस ने 127 पोस्ट सोशल मीडिया से हटा भी दी हैं।
यूपी के अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। यहां तक की सोशल मीडिया पर भी पुलिस की कड़ी निगरानी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़े सोशल मीडिया पर जो भी पोस्ट हो रहे हैं उनपर पुलिस की कड़ी नजर है। यहां तक की किसी भी तरह की भ्रामक या गलत पोस्ट को पुलिस हटाने से पीछे नहीं है। पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया से हटाई जा रही हैं। हालांकि, आधिकारिक तौर पर पुलिस ने इससे जुड़ा कोई बयान नहीं दिया है।
राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह-तरह की टिप्पणियां, आरोप-प्रत्यारोप और भ्रामक पोस्ट भी तेजी से सामने आ रही हैं। इस स्थिति को देखते हुए पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गोपनीय निगरानी बढ़ा दी है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले में सोशल मीडिया सेल और सोशल वालंटियर सक्रिय कर दिए गए हैं, जो फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही सामग्री पर नजर रख रहे हैं। खबर है कि गोरखपुर जोन में 127 आपत्तिजनक पोस्ट डिलीट कराए जा चुके हैं।
सूत्रों के अनुसार, मामला संवेदनशील होने के कारण पुलिस किसी भी ऐसी पोस्ट पर विशेष नजर रख रही है, जिससे धार्मिक भावनाएं भड़कने, अफवाह फैलने या कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के निर्देश के बाद सभी जिलों को सोशल मीडिया की निगरानी और आपत्तिजनक सामग्री पर तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। एसआईटी की जांच पर सोशल मीडिया पर अपुष्ट जानकारी, भ्रामक दावे या जांच को प्रभावित करने वाली टिप्पणियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
हालांकि, अधिकारी निगरानी की प्रक्रिया पर खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार, अब तक जोन में इस प्रकरण से जुड़ी 127 आपत्तिजनक या भ्रामक पोस्ट संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटवाई जा चुकी हैं। कई पोस्ट को ब्लॉक कराया गया है, जबकि कुछ मामलों में संबंधित यूजरों की पहचान भी की जा रही है। जिम्मेदारों का कहना है कि यदि किसी पोस्ट से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने, अफवाह फैलाने या कानून-व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास पाया गया, तो संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सोशल मीडिया पोस्ट से बचें
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला बेहद संवेदनशील होने के कारण इस समय आम जनता को इस मामले से जुड़ी किसी भी तरह की सोशल मीडिया पोस्ट से बचना चाहिए। एआई के जमाने में आम लोगों के लिए ये पता लगाना मुश्किल है कि पोस्ट सही है या गलत। ऐसे में किसी गलत पोस्ट को सही मानने से पुलिस एक्शन के दायरे में फंस सकते हैं।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें