अयोध्या राम मंदिर के प्रथम तल तक लिफ्ट ले जाएंगी, भक्तों को मिलेगी सुविधा

यूपी में अयोध्या राम मंदिर भवन-निर्माण समिति चेयरमैन नृपेन्द्र मिश्र ने एक दिन पहले समिति की बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारा लक्ष्य है राम मंदिर व उससे जुड़ी परियोजनाएं अक्तूबर के अंत तक पूरी हो जाएं।

यूपी में अयोध्या राम मंदिर भवन-निर्माण समिति चेयरमैन नृपेन्द्र मिश्र ने एक दिन पहले समिति की बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारा लक्ष्य है राम मंदिर व उससे जुड़ी परियोजनाएं अक्तूबर के अंत तक पूरी हो जाएं। उन्होंने बहुत भरोसे के साथ कहा कि हमने न्यास (तीर्थ क्षेत्र) से स्पष्ट कर दिया है कि वह चाहे तो अनुशासन के साथ राम मंदिर के अलावा परकोटे के सभी मंदिरों और कुबेर टीला में श्रद्धालुओं को अक्तूबर के अंत में भेजने की तैयारी करें।

समिति चेयरमैन मिश्र का यह भरोसा यूं नहीं था बल्कि एक-एक निर्माण के हर पहलुओं को जांचने परखने और अधूरी परियोजनाओं के पूरा होने के समय का पूरा गुणा-भाग करने के बाद पैदा हुआ था। यह उनके भरोसे का परिणाम है कि परकोटे में निर्माणाधीन तीनों लिफ्ट तैयार हो गए हैं। उत्तर दिशा में एक लिफ्ट बन गयी थी। वहीं पश्चिम दिशा की लिफ्ट का भी निर्माण हो गया है।

सभी छह मंदिरों को मिल रहा है अंतिम स्पर्श राम मंदिर परिसर में प्रवेश के बाद चारों ओर फैली निर्माण सामग्रियों, मशीनों की गड़गड़ाहट व श्रमिकों की हलचल के साथ अलग-अलग निर्माण परियोजनाओं के नक्शे के साथ अलग-अलग गुटों में विचार -विमर्श में उलझे विशेषज्ञों को देखकर यह आकलन बहुत कठिन है कि निर्धारित समय में निर्माण कैसे पूरा होगा।