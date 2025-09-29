UP Ayodhya Ram Mandir Devotees to get Lift service for First floor Soon Check Construction Update अयोध्या राम मंदिर के प्रथम तल तक लिफ्ट ले जाएंगी, भक्तों को मिलेगी सुविधा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Ayodhya Ram Mandir Devotees to get Lift service for First floor Soon Check Construction Update

अयोध्या राम मंदिर के प्रथम तल तक लिफ्ट ले जाएंगी, भक्तों को मिलेगी सुविधा

यूपी में अयोध्या राम मंदिर भवन-निर्माण समिति चेयरमैन नृपेन्द्र मिश्र ने एक दिन पहले समिति की बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारा लक्ष्य है राम मंदिर व उससे जुड़ी परियोजनाएं अक्तूबर के अंत तक पूरी हो जाएं।

Srishti Kunj कमलाकान्त सुन्दरम, अयोध्याMon, 29 Sep 2025 02:14 PM
share Share
Follow Us on
अयोध्या राम मंदिर के प्रथम तल तक लिफ्ट ले जाएंगी, भक्तों को मिलेगी सुविधा

यूपी में अयोध्या राम मंदिर भवन-निर्माण समिति चेयरमैन नृपेन्द्र मिश्र ने एक दिन पहले समिति की बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारा लक्ष्य है राम मंदिर व उससे जुड़ी परियोजनाएं अक्तूबर के अंत तक पूरी हो जाएं। उन्होंने बहुत भरोसे के साथ कहा कि हमने न्यास (तीर्थ क्षेत्र) से स्पष्ट कर दिया है कि वह चाहे तो अनुशासन के साथ राम मंदिर के अलावा परकोटे के सभी मंदिरों और कुबेर टीला में श्रद्धालुओं को अक्तूबर के अंत में भेजने की तैयारी करें।

समिति चेयरमैन मिश्र का यह भरोसा यूं नहीं था बल्कि एक-एक निर्माण के हर पहलुओं को जांचने परखने और अधूरी परियोजनाओं के पूरा होने के समय का पूरा गुणा-भाग करने के बाद पैदा हुआ था। यह उनके भरोसे का परिणाम है कि परकोटे में निर्माणाधीन तीनों लिफ्ट तैयार हो गए हैं। उत्तर दिशा में एक लिफ्ट बन गयी थी। वहीं पश्चिम दिशा की लिफ्ट का भी निर्माण हो गया है।

ये भी पढ़ें:वाराणसी में रोपवे का गंडोला गिरने की झूठी खबर फैलाने पर बड़ा ऐक्शन, दो पर केस

सभी छह मंदिरों को मिल रहा है अंतिम स्पर्श

राम मंदिर परिसर में प्रवेश के बाद चारों ओर फैली निर्माण सामग्रियों, मशीनों की गड़गड़ाहट व श्रमिकों की हलचल के साथ अलग-अलग निर्माण परियोजनाओं के नक्शे के साथ अलग-अलग गुटों में विचार -विमर्श में उलझे विशेषज्ञों को देखकर यह आकलन बहुत कठिन है कि निर्धारित समय में निर्माण कैसे पूरा होगा।

फिर यह इसलिए हो रहा है कि इस निर्माण के पीछे एक संकल्प, श्रद्धा और विश्वास है। यही कारण है कि पूरी टीम अपने -अपने काम पर पूरा फोकस करके रात-दिन एक कर रही है और हर दिन प्रगति का नया सोपान तय हो रहा है। सभी छह मंदिरों को कुशल कारीगर अंतिम स्पर्श दे रहे हैं।

Ayodhya News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |