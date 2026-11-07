अयोध्या में उपराष्ट्रपति करेंगे दीपोत्सव का अनावरण, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद
अयोध्या में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज दीपोत्सव का अनावरण करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, एक डिप्टी सीएम और पांच मंत्री भी मौजूद रहेंगे। आज अयोध्या में 30 लाख दीप जलाने की तैयारी है।
दीपोत्सव 2026 के दसवें संस्करण में पहली बार अयोध्या आ रहे देश के 15 वें उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन राम मंदिर में दीपोत्सव का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ व राज्यपाल आनंदी बेन के साथ करेंगे। इनके अलावा आयोजन में यूपी के एक डिप्टी सीएम व पांच मंत्री भी मौजूद रहेंगे। दीपोत्सव के जरिए एक बार फिर रिकार्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। इस भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए देश-दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं।
दूसरी ओर राम मंदिर में दीप प्रज्ज्वलित करने के लिए पूरा दारोमदार राम मंदिर में कार्यरत कर्मचारियों व उनके परिजनों पर होगा। तीन दिवसीय दीपोत्सव यानि सात, आठ व नौ नवम्बर के लिए यही सूचीबद्ध कर्मचारी व उनके परिवार जन भागीदारी निभाएंगे। इनकी संख्या करीब साढ़े तीन हजार बताई गई है। अयोध्या में कुल 30 लाख दीप जलाए जाएंगे।
उपराष्ट्रपति-योगी करेंगे श्रीरामलला की आरती
जन्मभूमि मन्दिर में शनिवार को आयोजित दीपोत्सव के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ श्रीरामलला की आरती करेंगे। आरती का समय अपराह्न 2:30 से 3 बजे के मध्य निर्धारित किया गया है। पावन अवसर पर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव गोविन्ददेव गिरि उपराष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। न्यास की धार्मिक समिति के पाँच सन्त भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। व्यवस्थाओं के समन्वय हेतु न्यास के सचिव जगदीश आफले एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एयर मार्शल जितेन्द्र मिश्र (सेवानिवृत्त) भी उपस्थित रहेंगे।
दीपों की रंगोली से सजेगा सीएम के स्वागत का रास्ता
दीपोत्सव की तैयारियों के बीच रामनगरी में स्वागत और सजावट का काम भी तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले रामकथा पार्क की ओर जाने वाले मार्ग को रंग-बिरंगी रंगोलियों से सजाया जा रहा है। सड़क पर कमल के फूल, मंगल कलश, स्वस्तिक और पारंपरिक दीपों की आकर्षक आकृतियां उकेरी जा रही हैं। इसी मार्ग से मुख्यमंत्री रामकथा पार्क स्थित मुख्य आयोजन स्थल में प्रवेश करेंगे।
राम मंदिर परिसर एक लाख दीपों से आलोकित होगा
दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा हेतु शुक्रवार को यात्री सुविधा केन्द्र (पीएफसी) के सभागार में मुख्य कार्यपालक अधिकारी जितेन्द्र मिश्र की अध्यक्षता में विस्तृत बैठक सम्पन्न हुई। सभी क्षेत्र प्रभारियों ने बताया कि शनिवार को दीप प्रज्ज्वलन की समस्त तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं। इस अवसर पर श्रीराम मन्दिर परिसर में लगभग एक लाख दीप प्रज्ज्वलित किये जाएंगे। आयोजन में न्यास की व्यवस्थाओं से जुड़े लगभग 1,500 श्रद्धालु दीप प्रज्ज्वलन का कार्य करेंगे। राम की पैड़ी पर 30 लाख दीप प्रज्ज्वलित करने की तैयारी है।
अयोध्या में सुरक्षा कड़ी
अयोध्या में दीपोत्सव के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के आने से पहले ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। इसके साथ ही महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से लेकर राम कथा पार्क तक उपराष्ट्रपति की फ्लीट का रिहर्सल किया गया। अयोध्याधाम क्षेत्र को 20 जोन और 53 सेक्टर में बांटा गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोवर ने बताया कि प्रमुख कार्यक्रम स्थलों, मंदिरों और रामलीला स्थल पर पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा में पुलिस के साथ पीएसी, आरएएफ, एसडीआरएफ और एटीएस कमांडो भी शामिल रहेंगे।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें