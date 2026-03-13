राम मंदिर में सात दिवसीय अनुष्ठान कलश यात्रा के साथ शुरू, राष्ट्रपति के आगमन पर होगी पूर्णाहुति

श्रीराम मंदिर के दूसरे तल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के यजमानत्व में 19 मार्च को स्थापित होने वाले श्रीराम नाम मंदिर व श्रीराम यंत्र की प्रतिष्ठा का सात दिवसीय अनुष्ठान गुरुवार से शुरू हो गया।

श्रीराम मंदिर के दूसरे तल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के यजमानत्व में 19 मार्च को स्थापित होने वाले श्रीराम नाम मंदिर व श्रीराम यंत्र की प्रतिष्ठा का सात दिवसीय अनुष्ठान गुरुवार से शुरू हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को देखते हुए मध्याह्न 12 बजे के बाद प्रतीकात्मक कलश यात्रा श्रीराम मंदिर से लक्ष्मण किला तक निकाली गयी। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य यजमान व श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासी डा अनिल मिश्र ने प्रायश्चित कर्म/पूजन किया। इसके अन्तर्गत उन्होंने क्षौर कर्म कराकर वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य मां सरयू के पुण्य सलिल में डुबकी लगाई।

पुनः श्रीराम जन्मभूमि यज्ञशाला में नौ कुण्डीय हवन-पूजन के लिए पंचांग पूजन, वेदी पूजन के साथ अन्य कर्मकांड शुरू हुए। इसके साथ चतुर्वेदों व विविध ग्रंथों का पारायण भी शुरू हो गया। मुख्य यजमान डा. मिश्र ने बताया कि कांची कामकोटि शंकराचार्य जगद्गुरु स्वामी विजयेन्द्र सरस्वती के निर्देशन में प्राण प्रतिष्ठित श्रीराम यंत्र को यहां रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के समय ही लाया गया था। तभी से राम मंदिर में श्रीराम यंत्र का पूजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दूसरे तल पर इस यंत्र की प्रतिष्ठा के लिए यज्ञमंडप में सात दिवसीय अनुष्ठान शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि दूसरे तल पर इसकी स्थापना 18 मार्च को चैत्र कृष्ण अमावस्या को हो जाएगी। पुनः 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के द्वारा पूजन के उपरांत अनुष्ठान की पूर्णाहुति होगी।

मां अमृतानंदमई 12 सौ अनुयायियों के 17 मार्च को ही पहुंच जाएंगी अयोध्या उन्होंने बताया कि इस अनुष्ठान के मुख्य आचार्य चंद्र भानु शर्मा व उनके सहयोगियों में आचार्य इंद्रदेव मिश्र व आचार्य रवीन्द्र पैठाढ़े सहित 51 आचार्यों की टोली शामिल हैं। बताया गया कि प्रतिदिन सुबह -शाम अनुष्ठान चलता रहेगा । डा. मिश्र ने बताया कि राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियां चल रही है। इस समारोह में तीन सौ एजेंसियों के करीब 18 सौ लोगों को आमंत्रित किया गया है।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के करीब साढ़े तीन हजार अतिथियों को भी आमंत्रित किया गया है जो कि राम मंदिर आंदोलन के साथ मंदिर निर्माण के लिए समर्पण अभियान में सम्मिलित रहे। इसके अतिरिक्त सात राज्यों से करीब तीन सौ संतों को भी आमंत्रित किया गया है। उनके लिए सात अलग-अलग स्थानों पर निवास भोजन की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने बताया कि केरल की सुप्रसिद्ध अध्यात्मिक गुरु मां अमृतानंद मयी अपने 12 सौ भक्तों के साथ यहां आ रही है। वह 15 मार्च को भक्तों के आग्रह पर उनके साथ ट्रेन से चलकर 17 मार्च को अयोध्या पहुंचेगी। पुनः यहां 20 मार्च तक प्रवास करेंगी।

वर्ष प्रतिपदा की पूर्व संध्या पर होगी रामकोट की परिक्रमा श्री विक्रमादित्य महोत्सव समिति के तत्वावधान में वर्ष प्रतिपदा की पूर्व संध्या पर 18 मार्च को पूरी भव्यता के साथ रामकोट की परिक्रमा आयोजित की जाएगी। समिति के अध्यक्ष व श्रीराम वल्लभा कुंज के अधिकारी स्वामी राजकुमार दास ने परिक्रमा में अधिक से अधिक श्रद्धालुओं के भाग लेने का आह्वान किया। इसके साथ उन्होंने अपने अपने घरों व मंदिरों में ध्वज-पताका फहराने एवं वंदनवार सजाने की भी अपील की। इसके पहले श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासी डा अनिल मिश्र ने कहा कि परिक्रमा का शुभारम्भ 21 वर्ष पहले राम मंदिर निर्माण के संकल्प के साथ शुरू किया गया था। यह संकल्प पूर्ण होने के बाद प्रतिदिन परिक्रमा की परम्परा डाली गयी जिससे कि युवा पीढ़ी में इसके प्रति जागरूकता पैदा हो सके।

हनुमत निवास के महंत मिथिलेश नंदिनी शरण ने कहा कि संतों के संकल्प की सिद्धि से इस परिक्रमा का ऐतिहासिक महत्व हो गया है। ऐसे में इसके महत्व को संरक्षित करने के लिए आयोजन पूरी श्रद्धा के साथ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन की परिक्रमा का सांस्कृतिक व धार्मिक महत्व है। फिर भी विश्वास की दृढ़ता के लिए वर्ष में एक बार होने वाली इस परिक्रमा को सतत चलाना होगा। लक्ष्मण किला महंत मैथिली रमण शरण ने भी कहा कि आंग्ल नववर्ष की तरह हिंदी नववर्ष पर भी सभी सनातन धर्मियों को उत्सव मनाना चाहिए।