राम मंदिर परिसर के 15 मंदिरों में पांच हजार भक्तों की पहली खेप करेगी दर्शन, कल होगा कार्यक्रम

अयोध्या में वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर गुरुवार को राम मंदिर में आयोजित श्रीराम यंत्र स्थापना समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अलावा आमंत्रित पांच हजार अतिथियों की पहली खेप परिसर में स्थित 15 मंदिरों में भी दर्शन प्राप्त करेगी।

अयोध्या में वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर गुरुवार को राम मंदिर में आयोजित श्रीराम यंत्र स्थापना समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अलावा आमंत्रित पांच हजार अतिथियों की पहली खेप परिसर में स्थित 15 मंदिरों में भी दर्शन प्राप्त करेगी। इन अतिथियों का दर्शन राष्ट्रपति मुर्मु की वापसी के नियत समय अपराह्न तीन बजे के बाद होगा।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने इन सभी दर्शनार्थियों को सप्त मंडपम के अलावा शेषावतार मंदिर व परकोटे के सभी छह मंदिरों में दर्शन कराने की योजना बनाई है। सप्त मंडपम सहित अन्य मंदिरों में आम श्रद्धालुओं को शीघ्रातिशीघ्र दर्शन शुरू कराने का दबाव श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पर है लेकिन एक तरफ सुरक्षा मानकों के पालन सुनिश्चित कराने की कठिनाईयों के अलावा सबसे बड़ा संकट एजेंसियों के द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं को हैंडओवर कराने की है।

एलएण्डटी के द्वारा सप्त मंडपम को साल भर पहले हैंड ओवर जरुर करा दिया गया है। फिर भी राम मंदिर व परकोटा हैंड ओवर होना शेष है। इन दोनों में फिनिशिंग कार्य अभी चल रहा है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सूत्र बताते हैं कि इस मार्च महीने में भी काम खत्म होना संभव नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि तीर्थ क्षेत्र की ओर से तय किया गया था कि रामनवमी मेला के उपरांत आम श्रद्धालुओं को दर्शन शुरू कराया जाएगा। इसके लिए विशेष निर्गत करने के लिए साफ्टवेयर तैयार कराया जा चुका है। फिलहाल संभावना कम है कि रामनवमी मेला के बाद दर्शन शुरू हो सके। यह दर्शन 15 अप्रैल के आसपास संभव है। इसी के चलते तीर्थ क्षेत्र ने ट्रायल के तौर पर श्रीराम यंत्र स्थापना समारोह में आमंत्रित अतिथियों को सबसे पहले सभी मंदिरों में दर्शन सुलभ कराने का विचार बनाया है।

चैत्र नवरात्र के पहले दिन बदलेगा राम मंदिर का ध्वज राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण बीते 25 नवम्बर 2025 को किया था। भगवान राम के राज्य वंश की यह विशेष ध्वजा है, जिसका निर्माण कानपुर के ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री में हुआ है। धर्म ध्वजा की लंबाई 22 फीट और ऊंचाई 11 फीट है और वजन 4 किलो करीब है। इसका निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि सर्दी, गर्मी, आंधी पानी का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सेना की मदद से इस ध्वज का आरोहण 121 फिट ऊंचाई पर कराया गया था। इस ध्वज पर कोविदार वृक्ष व सूर्यदेव के चिह्न के साथ ऊं अंकित है।