नए साल में अयोध्या में उमड़ी भारी भीड़, चार लाख श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन

नव वर्ष के पहले दिन रामधाम के प्रसिद्ध मंदिर ठसाठस भरे रहे। अयोध्या राम मंदिर में लगभग चार लाख भक्तों ने दर्शन किया। पहले दिन दर्शन कर सभी ने अराध्य से कृपा बनाये रखने की प्रार्थना की। इससे पहले ज्यादातर लोगों ने सरयू में स्नान किया। नव जवान युवक और युवतियों में गजब का उत्साह दिखा। राजघाट और राम की पैड़ी पर अधिक भीड़ थी। रामपथ से सटे क्षेत्र में चार पहिया और दो पहिया वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण जाम जैसी स्थिति रही। हालांकि कई चौराहों पर रूट डायवर्जन की व्यवस्था की गई थी।

जानकारों ने इस बार राम धाम में पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा भीड़ का अनुमान लगाया था जो सही साबित हुआ। सुबह से ही श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या की अयोध्या धाम में दिखने लगी। राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन सहित अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतार रही। सरयू तट पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी गई। मंदिरों के खुलने के पहले ही श्रद्धालु कतारबद्ध हो गए। जैसे दर्शन शुरू हुआ जय श्री राम के नारों के साथ लोग दर्शन करते दिखे। आस- पड़ोस जिले सहित देश के कोने-कोने से आए श्रद्धालुओं और पर्यटकों का उत्साह चरम पर दिखा। नए वर्ष के पहले दिन सभी ने अपने आराध्य के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर सभी के सुख और समृद्धि की कामना की। ज्यादातर लोगों ने सरयू में स्नान कर नागेश्वर नाथ हनुमानगढ़ी, कनक भवन और रामलला का दर्शन किया। इन मंदिरों में भी आम दिनों की अपेक्षाकृत श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना ज्यादा थी।

राम जन्मभूमि एसपी सुरक्षा बलरामाचारी चारी दुबे ने बताया अधिक भीड़ होने के कारण आठ लेन में श्रद्धालुओं को दर्शन कराया गया, सुबह से देर शाम तक सभी लेन में तांता नही टूटा। जैसे-जैसे घड़ी की सुई दिन में आगे बढ़ती रही वैसे- वैसे श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती चली गई। उन्होंने बताया कि शाम सात बजे तक तीन लाख साठ हजार श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे। जिस गति से श्रद्धालुओं की आमद हो रही थी उसके आधार पर दर्शन करने की समय सीमा समाप्त होने तक चार लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने की संभावना है। उन्होंने बताया शयन आरती के पहले तक श्रद्धालुओं की संख्या अगर कम नही हुई तो दर्शन की अवधि बढ़ा दी जाएगी। कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में राम भक्त अपने आराध्य का दर्शन कर सकें।