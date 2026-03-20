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नववर्ष पर अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर के शिखर का ध्वज बदला, नया ध्वज फहराया

Mar 20, 2026 11:36 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, अयोध्या
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नववर्ष के पावन अवसर पर अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर के शिखर का ध्वज परिवर्तित कर नवीन ध्वज आरोहित किया गया। 25 नवंबर को हुए ध्वजारोहण के बाद यह ध्वज परिवर्तित किया गया है। 25 नवंबर को राम मंदिर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया था।

नववर्ष पर अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर के शिखर का ध्वज बदला, नया ध्वज फहराया

नववर्ष के पावन अवसर पर अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर के शिखर का ध्वज परिवर्तित कर नवीन ध्वज आरोहित किया गया। मन्दिर व्यवस्था से सम्बद्ध विश्व हिन्दू परिषद के पदाधिकारी गोपाल नागरकट्टे ने जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि 25 नवंबर को हुए ध्वजारोहण के बाद यह ध्वज परिवर्तित किया गया है। 25 नवंबर को राम मंदिर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया था। इस ध्वज पर अंकित तेजस्वी सूर्य, पवित्र अक्षर "ओम" और कोविदरा वृक्ष - जो आध्यात्मिक विरासत, भगवान राम के वंश और पारंपरिक हिंदू प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

रामलला की मंगला आरती, श्रृंगार आरती व शयन आरती का समय बदला

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा रामलला के दर्शन अवधि में वृद्धि करने के कारण आरतियों के समय में भी बदलाव करना पड़ा। तीर्थ क्षेत्र की नयी समय सारिणी में रामलला की अलग-अलग आरती का समय बदल दिया गया है। इसमें मंगला आरती सुबह चार बजे होने के बाद पट बंद कर रामलला के श्रृंगार की तैयारी हुई। वहीं श्रृंगार आरती सुबह साढ़े छह बजे के बजाय छह बजे की गयी। वहीं शयन आरती साढ़े नौ बजे के बजाय दस बजे हुई।

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वैष्णव नगरी के सभी मंदिरों में शुरू हुआ अनुष्ठान

रामनवमी के उपलक्ष्य में वर्ष प्रतिपदा पर गुरुवार को सभी वैष्णव मंदिरों में कलश स्थापना के साथ नौ दिवसीय अनुष्ठान का शुभारम्भ हो गया है। यहां सामूहिक रुप से श्रीराम चरित मानस का नवाह्न पारायण शुरू हो गया। इसकी पूर्णाहुति रामनवमी की तिथि पर होगी। इस बीच अधिकांश मंदिरों में अलग-अलग कथावाचकों के द्वारा श्रीमद वाल्मीकि रामायण व श्रीराम चरित मानस पर आधारित कथा प्रवचन का क्रम भी शुरू हो गया है। महाराष्ट्रीयन परम्परा के काले राम मंदिर में गुरुवार से ही नव सांवत्सरिक महोत्सव का परम्परागत आयोजन शुरू हो गया है। इस मौके पर महाराष्ट्र की परम्परा के शास्त्रीय गायकों का समागम शुरू हो गया है।

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कलश स्थापना के साथ अनुष्ठान शुरू

वर्ष प्रतिपदा संवत् 2083 के शुभागमन के साथ वासंतिक नवरात्र का भी शुभारम्भ हो गया है। इस नवरात्र की अंतिम तिथि नवमी के अवसर पर 27 मार्च को रामलला के प्राकट्य का देशव्यापी उत्सव मनाया जाएगा। इस नवरात्र के पहले दिन से राम मंदिर में नौ दिवसीय अतिरिक्त अनुष्ठान भी शुरू हो गया है। राम मंदिर के साथ मां दुर्गा के मंदिर में अलग-अलग शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना कर वैदिक आचार्यों ने श्रीमद वाल्मीकि रामायण व श्रीराम चरित मानस के अलावा दुर्गा सप्तशती का पारायण शुरू कर दिया है। इसके पहले वर्ष प्रतिपदा से ही हिंदी नववर्ष के साथ -साथ रामनवमी मेला का भी शुभारम्भ हो गया है। इसके कारण श्रद्धालुओं की भीड़ भी यहां पहुंच रही है।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

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