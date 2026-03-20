नववर्ष पर अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर के शिखर का ध्वज बदला, नया ध्वज फहराया

नववर्ष के पावन अवसर पर अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर के शिखर का ध्वज परिवर्तित कर नवीन ध्वज आरोहित किया गया। 25 नवंबर को हुए ध्वजारोहण के बाद यह ध्वज परिवर्तित किया गया है। 25 नवंबर को राम मंदिर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया था।

नववर्ष के पावन अवसर पर अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर के शिखर का ध्वज परिवर्तित कर नवीन ध्वज आरोहित किया गया। मन्दिर व्यवस्था से सम्बद्ध विश्व हिन्दू परिषद के पदाधिकारी गोपाल नागरकट्टे ने जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि 25 नवंबर को हुए ध्वजारोहण के बाद यह ध्वज परिवर्तित किया गया है। 25 नवंबर को राम मंदिर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया था। इस ध्वज पर अंकित तेजस्वी सूर्य, पवित्र अक्षर "ओम" और कोविदरा वृक्ष - जो आध्यात्मिक विरासत, भगवान राम के वंश और पारंपरिक हिंदू प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

रामलला की मंगला आरती, श्रृंगार आरती व शयन आरती का समय बदला श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा रामलला के दर्शन अवधि में वृद्धि करने के कारण आरतियों के समय में भी बदलाव करना पड़ा। तीर्थ क्षेत्र की नयी समय सारिणी में रामलला की अलग-अलग आरती का समय बदल दिया गया है। इसमें मंगला आरती सुबह चार बजे होने के बाद पट बंद कर रामलला के श्रृंगार की तैयारी हुई। वहीं श्रृंगार आरती सुबह साढ़े छह बजे के बजाय छह बजे की गयी। वहीं शयन आरती साढ़े नौ बजे के बजाय दस बजे हुई।

वैष्णव नगरी के सभी मंदिरों में शुरू हुआ अनुष्ठान रामनवमी के उपलक्ष्य में वर्ष प्रतिपदा पर गुरुवार को सभी वैष्णव मंदिरों में कलश स्थापना के साथ नौ दिवसीय अनुष्ठान का शुभारम्भ हो गया है। यहां सामूहिक रुप से श्रीराम चरित मानस का नवाह्न पारायण शुरू हो गया। इसकी पूर्णाहुति रामनवमी की तिथि पर होगी। इस बीच अधिकांश मंदिरों में अलग-अलग कथावाचकों के द्वारा श्रीमद वाल्मीकि रामायण व श्रीराम चरित मानस पर आधारित कथा प्रवचन का क्रम भी शुरू हो गया है। महाराष्ट्रीयन परम्परा के काले राम मंदिर में गुरुवार से ही नव सांवत्सरिक महोत्सव का परम्परागत आयोजन शुरू हो गया है। इस मौके पर महाराष्ट्र की परम्परा के शास्त्रीय गायकों का समागम शुरू हो गया है।