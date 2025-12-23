अयोध्या पहुंची श्रीराम की सोने से बनी हीरे-रतन जड़ी प्रतिमा, पांच कुंटल वजन और करोड़ों है कीमत

संक्षेप: अयोध्या राम मंदिर परिसर में अब राम लला की एक खास प्रतिमा की स्थापना हो रही है। ये प्रतिमा अंगद टीला पर स्थित संत तुलसीदास के मन्दिर के समीप स्थापित की जाएगी। ये कोई आम प्रतिमा नहीं बल्कि सोने-हीरे-रत्नों से बनी प्रतिमा है। इसे खास कर्नाटक से तैयार करवाकर अयोध्या भेजा गया है।

अयोध्या राम मंदिर परिसर में अब राम लला की एक खास प्रतिमा की स्थापना हो रही है। ये प्रतिमा अंगद टीला पर स्थित संत तुलसीदास के मन्दिर के समीप स्थापित की जाएगी। ये कोई आम प्रतिमा नहीं बल्कि सोने-हीरे-रत्नों से बनी प्रतिमा है। इसे खास कर्नाटक से तैयार करवाकर अयोध्या भेजा गया है। इस प्रतिमा का वजन पांच कुंटल है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इसकी कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है। जानकारी मिली है कि पांच कुंटल भार की इस प्रतिमा में रत्नजड़ित हैं। प्रभु श्रीराम की ये प्रतिमा कर्नाटक से अयोध्या पहुंच गई है। श्री राम मंदिर परिसर के संत तुलसीदास के मन्दिर के समीप अंगद टीला पर इसकी स्थापना होगी। स्थापना के बाद जल्द इसका अनावरण होगा।

अंगद टीला पर किया गया भूमि पूजन प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम स्थल अंगद टीला परिसर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन किया। इसी के बाद यहां समन्न होने वाले धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिये पंडाल , मंच और साज -सज्जा का कार्य शुरू हो गया है। भूमि पूजन अनुष्ठान में मुख्य यजमान के साथ ट्रस्टी डॉ अनिल मिश्र, आयोजन की केंद्रीय समिति के सदस्य नरेन्द्र, डॉ चन्द्र गोपाल पाण्डेय, धनन्जय पाठक व हेमेंद्र मौजूद रहे।

ट्रस्ट मीडिया के अनुसार अंगद टीला परिसर में प्रतिष्ठा द्वादशी के सभी धार्मिक - सांस्कृतिक कार्यक्रम 29 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक चलेंगे । मन्दिर गर्भगृह के धार्मिक आयोजन - श्रीराम अभिषेक, श्रृंगार,भोग एवं प्रकाट्य आरती पूर्वाह्न 9.30 से प्रारम्भ होकर दोपहर आरती तक चलेंगे। इस धार्मिक आयोजन का दूरदर्शन सजीव प्रसारण करेगा। धार्मिक आयोजनों में शामिल मंडल पूजा 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक यज्ञ शाला में संपन्न होगी। इस आयोजन के मुख्य आचार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र के ट्रस्टी जगद्गुरु मध्वाचार्य श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी होंगे।