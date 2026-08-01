अयोध्या के कॉलेज में मिला 'बम कैसे बनाएं' लिखा नोट, लैब टेक्नीशियन छात्र हिरासत में
अयोध्या के राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में बम बनाने का संदिग्ध हस्तलिखित नोट मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने लैब टेक्नीशियन छात्र को हिरासत में लिया है। एक्सरे टेक्नीशियन छात्र सरफराज खान से पुलिस पूछताछ कर रही है।
यूपी के अयोध्या के कॉलेज में 'बम कैसे बनाएं' लिखा नोट मिला। दर्शननगर स्थित राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक लैब टेक्नीशियन छात्र द्वारा कथित रूप से बम बनाने से संबंधित हस्तलिखित जानकारी लिखने सूचना सामने आई। पुलिस ने संबंधित छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उसके लैपटॉप को भी जांच के लिए कब्जे में ले लिया गया है।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार मो. सरफराज मेडिकल कॉलेज में लैब टेक्नीशियन प्रथम वर्ष का छात्र बताया जा रहा है। शुक्रवार रात उसकी ड्यूटी टेक्नीशियन रूम में लगी थी। आरोप है कि ड्यूटी के दौरान उसने एक कागज पर अपनी हैंडराइटिंग में कथित रूप से बम बनाने संबंधी जानकारी लिखी। ड्यूटी समाप्त होने के बाद वह अपने कमरे में जाकर सो गया। इसी दौरान वह कागज किसी अन्य कर्मचारी के हाथ लग गया। कागज पर लिखी सामग्री देखकर उसके साथियों को संदेह हुआ, जिसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलते ही पुलिस मेडिकल कॉलेज पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस संबंधित कागज के साथ मो. सरफराज का लैपटॉप भी अपने साथ चौकी ले गई। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कॉलेज परिसर में इसको लेकर चर्चा का माहौल बना रहा। वहीं पुलिस आने वाले तीन चार घंटे पूछताछ होने के बाद मामले में स्थिति स्पष्ट होने की बात कह रही है।
पुलिस का कहना है कि मामले में जांच की गई है। पुलिस ने छात्र के लैपटॉप, फोन और अन्य संबंधित दस्तावेजों की जांच की है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली है। हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने मामले के बारे में कोई जानकारी साझा न करते हुए केवल इतना कहा कि छात्र से पूछताछ की गई है और मामले में स्थिति स्पष्ट है। छात्र सरफराज खान बलरामपुर जिले का निवासी है। इसी साल सरफराज ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया है। उसकी रात में लैब में ड्यूटी लगी थी।
पुलिस ने कहा कि जरूरत पड़ने पर अन्य जांच या सुरक्षा एजेंसियों की भी मदद ली जाएगी। वहीं, मेडिकल कॉलेज मामले में सतर्कता बरतते हुए कह रहा है कि पुलिस का सहयोग किया जा रहा है। मामले में जरूरत पड़ने पर जांच और कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें