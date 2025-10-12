अयोध्या नगर निगम टीम ने ठेले वालों को सिर के बल उल्टा खड़ा किया, लगवाई उठक-बैठक

यूपी के अयोध्या में नगर निगम के प्रवर्तन दल ने अतिक्रमण हटाने के दौरान ठेले वालों को सिर के बल उल्टा खड़ा कर दिया। वायरल हो रहे वीडियो में नजर आ रहा है कि ठेले- खुमचे वालों को प्रवर्तन दल के सदस्य हाथ के बल उल्टा खड़ा होने को मजबूर कर रहे हैं।

यूपी के अयोध्या में नगर निगम के प्रवर्तन दल ने अतिक्रमण हटाने के दौरान ठेले वालों को सिर के बल उल्टा खड़ा कर दिया। वायरल हो रहे वीडियो में नजर आ रहा है कि ठेले- खुमचे वालों को प्रवर्तन दल के सदस्य हाथ के बल उल्टा खड़ा होने को मजबूर कर रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान वीडियो के सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी और विधायक ने मामले की जांच के निर्देश देते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है।

जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन दल को भक्ति पथ मार्ग पर कुछ ठेले वाले दिखाई दिए। दल ने ठेले जब्त कर आठ लोगों से पहले उठक-बैठक लगवाई फिर दीवार के सहारो सिर के बल खड़ा कर दिया। आस-पास मौजूद लोगोें ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया।

सिर के बल खड़ा करने में तीन पर कार्रवाई होगी ठेलेवालों को सिर के बल खड़ा करने के मामले में नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश पाण्डेय ने बताया कि महापौर ने वायरल वीडियो का स्वतः संज्ञान लेकर जांच के निर्देश दिए हैं। अपर नगर आयुक्त अपनी जांच पूरी कर नगर आयुक्त को देंगे। फिर नगर आयुक्त मेयर को रिपोर्ट सौपेंगे।

उन्होंने व्यावहारिक पक्ष समझाते हुए बताया कि किसी भी जांच को पूरा करने में तीन दिन का समय लगता है। पहले 72 घंटे का समय आरोपी को अपना पक्ष रखने के लिए दिया जाता है। इसके बाद पीड़ित का भी बयान होगा। लेकिन अभी तक कोई शिकायतकर्ता सामने नहीं आया है। उन्होंने बताया फिलहाल प्रारंभिक जांच में तीन कर्मचारी दोषी पाए गए हैं।

वहीं दूसरी तरफ न्याय पीठ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सर्वेश अवस्थी ने भी वीडियो का स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। उनका कहना वीडियो में कुछ नाबालिग दिख रहे हैं। जांच में अगर कोई नाबालिग पीड़ित मिला तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर हड़कंप है।

विधायक ने दिया कार्रवाई का निर्देश नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने भी वीडियो को स्वतः संज्ञान लेकर नगर आयुक्त को कार्रवाई का निर्देश दिया है। एक बयान जारी कर उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की घटनाएं अयोध्या की मर्यादा के अनुरूप नही हैं। प्रवर्तन दल के सदस्यों को यह समझना चाहिए कि वह जनता की सेवा के लिए है, न कि भय और अपमान फैलाने के लिए।