मैं स्कूल गई तो मुझे मार डालेंगे... शादी समारोह से नाबालिग लड़की को उठाकर गैंगरेप

यूपी में अयोध्या के पूराकलन्दर थाना क्षेत्र के एक गांव में आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में गई ग्यारह वर्षीया छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी युवकों ने छात्रा को स्कूटी पर सुनसान इलाके में ले जाकर गैंगरेप किया फिर वापस लाकर गांव से थोड़ी दूर छोड़ गए।

यूपी में अयोध्या के पूराकलन्दर थाना क्षेत्र के एक गांव में आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में गई ग्यारह वर्षीया छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी युवकों ने छात्रा को स्कूटी पर सुनसान इलाके में ले जाकर गैंगरेप किया फिर वापस लाकर गांव से थोड़ी दूर छोड़ गए। पुलिस ने दो लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर छात्रा को मेडिकल के लिए भेज दिया। वहीं दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि एक आरोपी बलात्कार के मामले में दो बार पहले भी जेल जा चुका है, फिलहाल जमानत पर बहार है।

थाना क्षेत्र के एक गांव के एक मजरे में वैवाहिक कार्यक्रम था, जहां शुक्रवार शाम को कक्षा छह की छात्रा आठ बजे शाम को गई थी। चाट खाने के बाद थोड़ी दूर पर लगे पानी के काउन्टर पर पानी पीने गयी। वही पर दो युवक स्कूटी लेकर खड़े थे। जैसे छात्रा को अकेले देखा वैसे उसका मुंह बन्द करके स्कूटी के बीच बैठाकर गांव के पूरब एक प्लाटिंग में सुनसान इलाके में ले गए। दोनों युवकों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। इस दौरान उसके साथ जबरदस्ती की। इस दौरान छात्रों को कई जगह चोटें आईं। आरोपियों ने कही बताने पर जान से मारने की धमकी। इस पर वह सहम गई।

रात साढ़े नौ बजे दोनों युवक उस छात्रा को स्कूटी से लाकर गांव के बाहर छोड़ गए। जब वह घर पहुंची तो बदहवास थी। घरवालों ने पूछा तो डरी हुई छात्रा ने कुछ नहीं बताया। घर वालों ने बुखार और दर्द की दवा देकर सुला दिया। आरोपी पहले भी रेप में जा चुका है जेल उधर बताया जा रहा है कि आरोपी शेरू पहले भी दो अलग अलग बलात्कारों के मामले में जेल जा चुका है। वह इस वक्त जमानत पर बाहर है। फ़िलहाल पूराकलन्दर पुलिस कुछ भी बताने हीला हवाली कर रही है। क्षेत्राधिकारी अयोध्या आशुतोष तिवारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दज कर कार्रवाई की जा रही है।

पापा मैं स्कूल जाऊंगी तो वह मुझे मार डालेंगे... छात्रा को नारी निकेतन भेजा सुबह छात्रा उठी और जब स्कूल जाने को कहा तो वह स्कूल जाने से इन्कार कर दिया कहा। कहा पापा मै स्कूल जाऊगी तो वह लोग मुझे मार डालेंगे। जब बहुत पुचकार कर पूछा तो उसने पूरी घटना बताई। लेकिन पहचानने से इंकार किया। इतना जरूर बताया कि रात में जब उसके सााथ हैवानियत की जा रही थी उस वक्त एक आरोपी के मोबाइल पर फोन आया तो उसने अपना नाम शेरू बताया था।