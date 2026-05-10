मैं स्कूल गई तो मुझे मार डालेंगे... शादी समारोह से नाबालिग लड़की को उठाकर गैंगरेप
यूपी में अयोध्या के पूराकलन्दर थाना क्षेत्र के एक गांव में आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में गई ग्यारह वर्षीया छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी युवकों ने छात्रा को स्कूटी पर सुनसान इलाके में ले जाकर गैंगरेप किया फिर वापस लाकर गांव से थोड़ी दूर छोड़ गए।
यूपी में अयोध्या के पूराकलन्दर थाना क्षेत्र के एक गांव में आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में गई ग्यारह वर्षीया छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी युवकों ने छात्रा को स्कूटी पर सुनसान इलाके में ले जाकर गैंगरेप किया फिर वापस लाकर गांव से थोड़ी दूर छोड़ गए। पुलिस ने दो लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर छात्रा को मेडिकल के लिए भेज दिया। वहीं दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि एक आरोपी बलात्कार के मामले में दो बार पहले भी जेल जा चुका है, फिलहाल जमानत पर बहार है।
थाना क्षेत्र के एक गांव के एक मजरे में वैवाहिक कार्यक्रम था, जहां शुक्रवार शाम को कक्षा छह की छात्रा आठ बजे शाम को गई थी। चाट खाने के बाद थोड़ी दूर पर लगे पानी के काउन्टर पर पानी पीने गयी। वही पर दो युवक स्कूटी लेकर खड़े थे। जैसे छात्रा को अकेले देखा वैसे उसका मुंह बन्द करके स्कूटी के बीच बैठाकर गांव के पूरब एक प्लाटिंग में सुनसान इलाके में ले गए। दोनों युवकों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। इस दौरान उसके साथ जबरदस्ती की। इस दौरान छात्रों को कई जगह चोटें आईं। आरोपियों ने कही बताने पर जान से मारने की धमकी। इस पर वह सहम गई।
रात साढ़े नौ बजे दोनों युवक उस छात्रा को स्कूटी से लाकर गांव के बाहर छोड़ गए। जब वह घर पहुंची तो बदहवास थी। घरवालों ने पूछा तो डरी हुई छात्रा ने कुछ नहीं बताया। घर वालों ने बुखार और दर्द की दवा देकर सुला दिया। आरोपी पहले भी रेप में जा चुका है जेल उधर बताया जा रहा है कि आरोपी शेरू पहले भी दो अलग अलग बलात्कारों के मामले में जेल जा चुका है। वह इस वक्त जमानत पर बाहर है। फ़िलहाल पूराकलन्दर पुलिस कुछ भी बताने हीला हवाली कर रही है। क्षेत्राधिकारी अयोध्या आशुतोष तिवारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दज कर कार्रवाई की जा रही है।
पापा मैं स्कूल जाऊंगी तो वह मुझे मार डालेंगे... छात्रा को नारी निकेतन भेजा
सुबह छात्रा उठी और जब स्कूल जाने को कहा तो वह स्कूल जाने से इन्कार कर दिया कहा। कहा पापा मै स्कूल जाऊगी तो वह लोग मुझे मार डालेंगे। जब बहुत पुचकार कर पूछा तो उसने पूरी घटना बताई। लेकिन पहचानने से इंकार किया। इतना जरूर बताया कि रात में जब उसके सााथ हैवानियत की जा रही थी उस वक्त एक आरोपी के मोबाइल पर फोन आया तो उसने अपना नाम शेरू बताया था।
तो उसने शेरू का जब नाम बताया तो लोगो ने उसकी जांच शुरू की तो पता चला की कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के अटरावा गांव निवासी शेरू 24 वर्षीय पुत्र जवाहर और मुकेश 26 वर्षीय पुत्र हरीराम साथ में निमंत्रण में आये थे। लोगो ने देखा था तब उनकी खोजबीन शुरू हुई। उसके पिता ने दोनों के विरूद्ध तहरीर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरूद्ध गैंगरेप, जान से मारने की धमकी, पाक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर पीड़ित छात्रा को मेडिकल के लिए भेज दिया। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सोमवार को छात्रा का मजिस्ट्रेटी बयान होगा। तब तक छात्रा पुलिस अभिरक्षा में नारी निकेतन भेज दी गयी है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें