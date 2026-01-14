हाई कोर्ट से जमानत पर छूटकर चार साल की बच्ची से रेप की कोशिश, फिर भेजा जेल

संक्षेप: यूपी के अयोध्या में पूराकलंदर थाना क्षेत्र में चार साल की बच्ची को बहला-फुसलाकर एक सरसों के खेत में ले गया और रेप की कोशिश की। ग्रामीणों ने उसको पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। युवक पहले एक किशोरी से दुष्कर्म के मामले में जेल गया था और लगभग एक साल पूर्व हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा होने के बाद घर आया है।

यूपी के अयोध्या में पूराकलंदर थाना क्षेत्र में चार साल की बच्ची को बहला-फुसलाकर एक सरसों के खेत में ले गया और दुष्कर्म का प्रयास किया। ग्रामीणों ने उसको पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। युवक पहले एक किशोरी से दुष्कर्म के मामले में जेल गया था और लगभग एक साल पूर्व हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा होने के बाद घर आया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजवाया है।

नगर पंचायत भदरसा भरतकुण्ड क्षेत्र में चार वर्षीय मासूम बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी। आरोप है कि गांव निवासी युवक कुन्नन निषाद (20 वर्ष) मौके पर पहुंचा और बच्ची को खिलाने-पिलाने का झांसा देकर बहला-फुसला उसके घर से लगभग सौ मीटर दूर एक सरसों के खेत में ले गया। जहां उसने मासूम से दुष्कर्म की कोशिश की। घर वालों ने बच्ची को गायब देखा तो खोजबीन शुरू की।

आसपास पूछताछ करने पर एक युवक ने बताया कि बच्ची को कुंदन निषाद अपने साथ ले गया है। अनहोनी की आशंका पर लोग खेत की तरफ गए तो सरसों के खेत से बच्ची के रोने-चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घेर कर कुन्नन निषाद को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि कुन्नन निषाद एक आठ वर्षीया किशोरी से दुष्कर्म के मामले मामले में जेल गया था। हाई कोर्ट से जमानत मंजूर होने पर एक साल पहले छूट कर आया है। इस समय उसकी पत्नी मायके गई हुई है।

प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि पिता के तहरीर पर युवक कुंदन निषाद के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास,पॉक्सो एक्ट आदि में नामजद रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही दुष्कर्म की पुष्टि होगी। आरोपी को पुलिस ने कब्जे में लिया है।