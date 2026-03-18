Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

एक हजार श्रद्धालुओं संग मां अमृतानंदमई पहुंचीं अयोध्या, देश-विदेश से अनुयायी आए साथ

Mar 18, 2026 01:04 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, अयोध्या
share

अध्यात्मिक गुरु के रूप में ख्याति लब्ध मां अमृतानंदमई अम्मा जी मंगलवार को विशेष आरक्षित ट्रेन से अयोध्या पहुंची। उनके साथ देश-विदेश के एक हजार से अधिक अनुयायी भी उसी विशेष ट्रेन से पहुंचे । राजकीय अतिथि के रूप में अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर उनके आगमन से पहले पुलिस व प्रशासनिक अमला मुस्तैद रहा।

एक हजार श्रद्धालुओं संग मां अमृतानंदमई पहुंचीं अयोध्या, देश-विदेश से अनुयायी आए साथ

अध्यात्मिक गुरु के रूप में ख्याति लब्ध मां अमृतानंदमई अम्मा जी मंगलवार को विशेष आरक्षित ट्रेन से अयोध्या पहुंची। उनके साथ देश-विदेश के एक हजार से अधिक अनुयायी भी उसी विशेष ट्रेन से पहुंचे । राजकीय अतिथि के रूप में अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर उनके आगमन से पहले पुलिस व प्रशासनिक अमला मुस्तैद रहा। इस दौरान श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रतिनिधि रुप में अयोध्या राजपरिवार के सदस्य यतीन्द्र मिश्र, महापौर गिरीश पति त्रिपाठी व भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू ने अपने सहयोगियों के साथ उनका माल्यार्पण, पुष्प वर्षा व अंगवस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया।

वहीं महिलाओं ने आरती उतारी। रेलवे स्टेशन से उन्हें तीर्थ क्षेत्र पुरम स्थित नवनिर्मित विहिप यात्री निवास ले जाया गया। यहां तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपतराय व आमंत्रित सदस्य दिनेश ने रेड कार्पेट बिछाकर स्वस्ति वाचन के साथ पारम्परिक रीति से स्वागत कर उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर अम्मा जी ने अपने संदेश में कहा कि एक महापुरुष के तपस्या और त्याग के दैवीय स्पंदन ही किसी भी स्थल को एक तीर्थ-स्थल बनाते हैं। अयोध्या नगरी, जो कि श्री रामचंद्र की जन्मस्थली है, यहां आज भी वही स्पंदन अनुभूत होते हैं। यहां का वातावरण दैवीय स्पंदनों की शुद्धता - त्याग व धर्म के प्रति निष्ठा के स्पंदनों से आज भी अनुप्राणित है। यही कारण है कि अयोध्या आना सार्थक है।

ये भी पढ़ें:राम मंदिर परिसर के 15 मंदिरों में पांच हजार भक्तों की पहली खेप करेगी दर्शन

अम्मा जी की शिष्या व सेवानिवृत्त भारत सरकार की विशेष गृह सचिव सुंदरी नंदा ने कहा कि यह अद्भुत संयोग है कि रामावतार के पहले महाराज दशरथ को कांची कामकोटि मूलपीठ के देवी कामाख्यी ने आर्शीवाद दिया था। वहीं कलिकाल में रामलला के अवतरण के पूर्व अम्मा जी ने राम मंदिर निर्माण का आर्शीवाद ट्रस्ट को दिया और आज कांची शंकराचार्य स्वामी विजयेन्द्र सरस्वती की ओर से प्रदत्त श्रीराम यंत्र की स्थापना समारोह में अम्मा जी स्वयं सम्मिलित होने की है।

ये भी पढ़ें:जेवर एयरपोर्ट का इंतजार खत्म, 28 को उद्घाटन करेंगे PM मोदी, सीएम योगी का ऐलान

चार घंटे से अधिक गंतव्य पर पहुंची विशेष आरक्षित ट्रेन

अम्मा जी के शिष्य व फरीदाबाद स्थित अमृता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के प्रशासनिक निदेशक निज अमृतानंद ने बताया कि यहां भारत के अलावा टर्की, फ्रांस, जर्मनी व इटली सहित 51 देशों से करीब 12 सौ से अधिक श्रद्धालु आए हैं। बताया गया कि 19 कोच वाली 06901 स्पेशल ट्रेन को अयोध्या धाम अपराह्न तीन बजे के आसपास पहुंचना था लेकिन यात्रा के मार्ग में कारीडोर बनाकर इस ट्रेन को शीघ्रातिशीघ्र पहुंचाने की कोशिश की गयी। इसके कारण यह ट्रेन अयोध्या धाम के प्लेटफार्म एक पर पूर्वाह्न साढ़े दस बजे पहुंच गयी। इस ट्रेन में अम्मा जी 18 वें नंबर के कोच में सवार थे। इस मौके पर उनके प्रोटोकाल के लिए सहायक अभिलेख अधिकारी पवन शर्मा, क्षेत्राधिकारी आशुतोष तिवारी व पीपीएस अधिकारी आशीष निगम एवं इंस्पेक्टर पंकज सिंह व स्टेशन अधीक्षक विजय चौबे मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:आधी रात को भरभराकर गिर गई दीवार, मची चीख-पुकार; एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत
Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Ayodhya News Ayodhya Ram Mandir UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |