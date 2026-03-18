एक हजार श्रद्धालुओं संग मां अमृतानंदमई पहुंचीं अयोध्या, देश-विदेश से अनुयायी आए साथ

अध्यात्मिक गुरु के रूप में ख्याति लब्ध मां अमृतानंदमई अम्मा जी मंगलवार को विशेष आरक्षित ट्रेन से अयोध्या पहुंची। उनके साथ देश-विदेश के एक हजार से अधिक अनुयायी भी उसी विशेष ट्रेन से पहुंचे । राजकीय अतिथि के रूप में अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर उनके आगमन से पहले पुलिस व प्रशासनिक अमला मुस्तैद रहा।

अध्यात्मिक गुरु के रूप में ख्याति लब्ध मां अमृतानंदमई अम्मा जी मंगलवार को विशेष आरक्षित ट्रेन से अयोध्या पहुंची। उनके साथ देश-विदेश के एक हजार से अधिक अनुयायी भी उसी विशेष ट्रेन से पहुंचे । राजकीय अतिथि के रूप में अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर उनके आगमन से पहले पुलिस व प्रशासनिक अमला मुस्तैद रहा। इस दौरान श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रतिनिधि रुप में अयोध्या राजपरिवार के सदस्य यतीन्द्र मिश्र, महापौर गिरीश पति त्रिपाठी व भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू ने अपने सहयोगियों के साथ उनका माल्यार्पण, पुष्प वर्षा व अंगवस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया।

वहीं महिलाओं ने आरती उतारी। रेलवे स्टेशन से उन्हें तीर्थ क्षेत्र पुरम स्थित नवनिर्मित विहिप यात्री निवास ले जाया गया। यहां तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपतराय व आमंत्रित सदस्य दिनेश ने रेड कार्पेट बिछाकर स्वस्ति वाचन के साथ पारम्परिक रीति से स्वागत कर उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर अम्मा जी ने अपने संदेश में कहा कि एक महापुरुष के तपस्या और त्याग के दैवीय स्पंदन ही किसी भी स्थल को एक तीर्थ-स्थल बनाते हैं। अयोध्या नगरी, जो कि श्री रामचंद्र की जन्मस्थली है, यहां आज भी वही स्पंदन अनुभूत होते हैं। यहां का वातावरण दैवीय स्पंदनों की शुद्धता - त्याग व धर्म के प्रति निष्ठा के स्पंदनों से आज भी अनुप्राणित है। यही कारण है कि अयोध्या आना सार्थक है।

अम्मा जी की शिष्या व सेवानिवृत्त भारत सरकार की विशेष गृह सचिव सुंदरी नंदा ने कहा कि यह अद्भुत संयोग है कि रामावतार के पहले महाराज दशरथ को कांची कामकोटि मूलपीठ के देवी कामाख्यी ने आर्शीवाद दिया था। वहीं कलिकाल में रामलला के अवतरण के पूर्व अम्मा जी ने राम मंदिर निर्माण का आर्शीवाद ट्रस्ट को दिया और आज कांची शंकराचार्य स्वामी विजयेन्द्र सरस्वती की ओर से प्रदत्त श्रीराम यंत्र की स्थापना समारोह में अम्मा जी स्वयं सम्मिलित होने की है।