पत्नी के बेड में छिपा मिला प्रेमी तो दुबई से पति ने दिया तलाक, पंचायत ने शादी करवा किया बच्चों का बंटवारा

संक्षेप: विवाहिता के पति को मिली तो उसने दुबई से ही फोन पर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। मामले में पंचायत के बाद परिवार और गांव के लोगों ने रिश्ते को क़ानूनी जामा पहनाने के लिए विवहिता का उसके प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज कराया है।

यूपी के अयोध्या में भदरसा के पूराकलन्दर थाना क्षेत्र के बभनगवां में एक युवक गांव निवासी विवाहिता के घर में बेड में छिपा मिला। परिवार के लोगों ने युवक को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया। मामले की जानकारी विवाहिता के पति को मिली तो उसने दुबई से ही फोन पर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। मामले में पंचायत के बाद परिवार और गांव के लोगों ने रिश्ते को क़ानूनी जामा पहनाने के लिए विवहिता का उसके प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज कराया है। साथ ही विवाहिता के दोनों बच्चों का भी बंटवारा हुआ है। समझौते के मुताबिक एक बच्चा विवाहिता के हिस्से में गया और और दूसरा उसके पति के हिस्से में गया है।

गांव निवासी मोहम्मद अलीम का अपने पड़ोस में रहने वाली सजातीय विवाहिता से लगभग दो वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। विवाहिता का पति रोजी-रोजगार के सिलसिले में वर्तमान में दुबई में है और ससुर नागपुर में। घर पर वह अपनी सास और बच्चों के साथ रहती ही। चोरी-छिपे वह अपनी विवाहित प्रेमिका से मिला करता था। सास के चोरी विवाहिता अपने प्रेमी को अक्सर घर में बुला लिया करती थी। इस बात की गांव वालों में कानाफूसी चल रही थी। मगर मोहम्मद अलीम के धार्मिक और पांचो वक्त का नमाजी होने के कारण गांव के लोगो को इस पर विश्वास नहीं हो पा रहा था।

गुरुवार की रात लगभग बारह बजे मोह्हमद अलीम अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा तो ताक में लगी विवाहिता की सास ने आहट मिलने पर चोर-चोर कहकर हल्ला-गोहर शुरू कर दिया। हल्ला-गोहर पर गांव के लोग मौके पर पहुंचे और घर में तलाश शुरू की। शक के कारण विवाहिता से पूछताछ की लेकिन वह कुछ बताने से गुरेज करती रही। लोगों ने बेड बॉक्स की तलाशी ली तो प्रेमी युवक बॉक्स में छिपा मिला। प्रेमी मोहम्मद अलीम के बेड मिलने के बाद लोगों से उसकी पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया।