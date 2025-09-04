UP Ayodhya LKG student waiting for school bus crushed by dumper स्कूल बस का इंतजार कर रही LKG की छात्रा को डंपर ने रौंदा, मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsUP Ayodhya LKG student waiting for school bus crushed by dumper

स्कूल बस का इंतजार कर रही LKG की छात्रा को डंपर ने रौंदा, मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल

यूपी के अयोध्या जिले में स्कूल बस का इंतजार कर रही एलकेजी की छात्रा को डंपर ने रौंद दिया। बच्ची की मौत की जानकारी होने पर परिवार में कोहराम मच गया। हादसे के बाद मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 02:32 PM
स्कूल बस का इंतजार कर रही LKG की छात्रा को डंपर ने रौंदा, मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल

यूपी के अयोध्या में इनायत नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार की सुबह स्कूली बस का इंतजार कर रही एक एलजी की छात्रा को डंपर ने रौंद दिया। हादसे में छात्र की मौत हो गई। नगर कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। वहीं दूसरे हादसे में रायबरेली हाईवे पर पिकअप में बुलेट भिड़ गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है।

पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के कुरावां प्रभात नगर स्थित इन्नोवेटिव माइंड एकेडमी के एलकेजी में पढ़ने वाली छात्रा स्तुति 5 वर्ष पुत्री विद्यासागर रोज की तरह गुरुवार को भी अपने स्कूल आ रही थी। इनायत नगर थाना क्षेत्र के चकनवा गांव की रहने वाली यह छात्रा अपने गांव से थोड़ी दूर पर सड़क किनारे स्कूल जाने के लिए स्कूली बस का इंतजार कर रही थी इसी दौरान उधर से गुजर रही एक डंपर ने छात्र को रौंद दिया। मामले की जानकारी पर परिजनों ने उसको जिला अस्पताल पहुंचा तो इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतका के बाबा धन प्रकाश मिश्रा का कहना है कि हादसा रायबरेली हाईवे से गांव के संपर्क मार्ग पर हुआ। जिला अस्पताल प्रशासन का कहना है कि शव को मोर्चरी में रखवा पोस्टमार्टम के लिए मेमो नगर कोतवाली पुलिस को भिजवाया गया है।

बुलेट की पिकअप से भिड़ंत, एक की मौत

वहीं, रायबरेली हाईवे पर गुरुवार को एक बुलेट की पिकअप से भिड़ंत हो गई। हादसे में बुलेट सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई,जबकि दूसरे युवक को गंभीर हाल में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा कैंट थाना क्षेत्र में मशीनिया गांव के पास रेलवे ओवर ब्रिज के निकट हुआ। हल्का प्रभारी उप निरीक्षक जवाहर पाल ने बताया कि पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के महवा गांव निवासी रूपम शर्मा 25 वर्ष पुत्र जयप्रकाश शर्मा और इसी थाना क्षेत्र के बिछिया निवासी हिमांशु 20 वर्ष बुलेट से सुबह अपने घर से शहर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान मऊ शिवाला के निकट मशीनिया गांव क्षेत्र स्थित रेलवे ओवर ब्रिज से उतरने के बाद मुड़ रही एक पिकअप से बुलेट की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में रूपम शर्मा की मौके पर ही मौत हुई है जबकि हिमांश को गंभीर हाल में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है । पोस्टमार्टम आदि की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

