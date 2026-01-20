Hindustan Hindi News
यूपी के इस जिले में यह सड़क होने जा रही चौड़ी, राज्यपाल ने दी मंजूरी, आसान होगा सफर

यूपी के इस जिले में यह सड़क होने जा रही चौड़ी, राज्यपाल ने दी मंजूरी, आसान होगा सफर

Jan 20, 2026 04:03 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के अयोध्या जनपद के रौजागांव को पड़ोसी जनपद के आलियाबाद से जोड़ने वाले मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की योजना को राज्यपाल ने मंजूर कर दिया है। इससे सीमाक्षेत्र स्थित अलियाबाद, पटरंगा, दरियाबाद, नियामतगंज समेत अन्य गांव के लोगों तथा इस मार्ग से आवागमन करने वालों को सहूलियत होगी। शासन ने इस परियोजना के लिए कुल 24 करोड़ 60 लाख 68 हजार रूपये का बजट स्वीकृत किया है। साथ ही परियोजना पर काम शुरू कराने के लिए दो करोड़ 40 लाख 33 हजार रूपये का बजट आवंटित किया गया है। लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड चार की ओर से अलियाबाद-रौजागांव मार्ग पर चैनेज 0.000 से चैनेज 10.300 अर्थात 10 किलोमीटर 300 मीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की थी।

लागत का आंकलन कराने के बाद विभाग की ओर से प्रस्ताव स्वीकृति के लिए लखनऊ मुख्यालय भेजवाया गया था। विभाग के प्रस्ताव को प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय की ओर से इस परियोजना और इसके बजट की स्वीकृति के लिए आठ दिसंबर 25 को शासन को भेजा गया था। लोक निर्माण विभाग के अनुसचिव अभिषेक गंगवार की ओर से प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष के माध्यम से भेजे गए पत्र में परियोजना के राज्यपाल की ओर से प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति की जानकारी दी गई है। कहा गया है कि इस परियोजना के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में पांच वर्षीय अनुरक्षण लागत 57 लाख 31 हजार सहित 24 करोड़ 60 लाख 68 हजार रुपया मंजूर हुआ है। योजना के तहत सिंगल लेन सड़क जर्जर को चौड़ा किया जाएगा।

नौ करोड़ से बना है रुदौली-रौजागांव मार्ग

शासन की ओर से चार वर्ष पूर्व रुदौली-रौजागांव संपर्क मार्ग के लिए लगभग नौ करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया था। लगभग पांच किमी लंबे इस संपर्क मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराया गया है। जिसके तहत पांच किमी लंबी सड़क डेढ़ लेन अर्थात साढ़े पांच मीटर चौड़ाई की हो गई है। रुदौली- रौजागांव मार्ग नगर को सीधे नेशनल हाइवे से जोड़ता है और 84 कोसी परिक्रमा के साधु-संत मलकनिया धाम से इसी मार्ग होते हुए बाराबंकी जिले के अलियाबाद मार्ग पर आगे बढ़ते हैं।

