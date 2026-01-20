यूपी के इस जिले में यह सड़क होने जा रही चौड़ी, राज्यपाल ने दी मंजूरी, आसान होगा सफर

संक्षेप: यूपी के इस जिले में यह सड़क चौड़ी होने जा रही है। रौजागांव को पड़ोसी जनपद के आलियाबाद से जोड़ने वाले मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की योजना को राज्यपाल ने मंजूर कर दिया है।

यूपी के अयोध्या जनपद के रौजागांव को पड़ोसी जनपद के आलियाबाद से जोड़ने वाले मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की योजना को राज्यपाल ने मंजूर कर दिया है। इससे सीमाक्षेत्र स्थित अलियाबाद, पटरंगा, दरियाबाद, नियामतगंज समेत अन्य गांव के लोगों तथा इस मार्ग से आवागमन करने वालों को सहूलियत होगी। शासन ने इस परियोजना के लिए कुल 24 करोड़ 60 लाख 68 हजार रूपये का बजट स्वीकृत किया है। साथ ही परियोजना पर काम शुरू कराने के लिए दो करोड़ 40 लाख 33 हजार रूपये का बजट आवंटित किया गया है। लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड चार की ओर से अलियाबाद-रौजागांव मार्ग पर चैनेज 0.000 से चैनेज 10.300 अर्थात 10 किलोमीटर 300 मीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की थी।

लागत का आंकलन कराने के बाद विभाग की ओर से प्रस्ताव स्वीकृति के लिए लखनऊ मुख्यालय भेजवाया गया था। विभाग के प्रस्ताव को प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय की ओर से इस परियोजना और इसके बजट की स्वीकृति के लिए आठ दिसंबर 25 को शासन को भेजा गया था। लोक निर्माण विभाग के अनुसचिव अभिषेक गंगवार की ओर से प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष के माध्यम से भेजे गए पत्र में परियोजना के राज्यपाल की ओर से प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति की जानकारी दी गई है। कहा गया है कि इस परियोजना के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में पांच वर्षीय अनुरक्षण लागत 57 लाख 31 हजार सहित 24 करोड़ 60 लाख 68 हजार रुपया मंजूर हुआ है। योजना के तहत सिंगल लेन सड़क जर्जर को चौड़ा किया जाएगा।