Hindi NewsUP NewsUP Ayodhya Korean Queen 10 feet Idol Inauguration tomorrow during three day christmas feast
अयोध्या में लगेगी कोरियाई महारानी की 10 फीट ऊंची प्रतिमा, अनावरण कल

अयोध्या में लगेगी कोरियाई महारानी की 10 फीट ऊंची प्रतिमा, अनावरण कल

संक्षेप:

Dec 23, 2025 12:27 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, अयोध्या
यूपी की रामनगरी अयोध्या में पहली बार सार्वजनिक स्थान पर तीन दिवसीय क्रिसमस फीस्ट का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन सरयू तट पर स्थित इंडो-कोरियन पार्क में होगा। पहले दिन 24 दिसम्बर को दक्षिण कोरिया की महारानी सूरी रत्ना (हो) की 10 फीट ऊंची व 48 टन वजनी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। यह मूर्ति कोरिया गणराज्य की राजधानी सियोल से लाई गई है। इसके लिए पर्यटन विभाग द्वारा अनुबंधित संस्था अयोध्या क्रूज लाइन ने 12 लाख की कस्टम ड्यूटी का भुगतान किया है।

क्रूज लाइन के निदेशक राहुल शर्मा ने बताया कि यह कस्टम ड्यूटी दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के दृष्टिगत मिली छूट के बाद निर्धारित की गयी थी। इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी शामिल हैं। फिलहाल तुगलकाबाद दिल्ली से यह मूर्ति अयोध्या पहुंच गयी है। देर रात तक इसको यथास्थान पर इंस्टाल कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मूर्ति का अनावरण मंडलायुक्त राजेश कुमार व अन्य जनप्रतिनिधियों के अलावा नई दिल्ली स्थित कोरियाई दूतावास के उच्चायुक्त करेंगे। इसके उपरांत अतिथियों का स्वागत समारोह व उनका सम्बोधन होगा।

दूसरे सत्र में विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की नृत्य प्रतियोगिता व पुरस्कार वितरण समारोह होगा। बताया गया कि करीब 21 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह अंतरराष्ट्रीय स्मारक भारत और दक्षिण कोरिया के सदियों पुराने सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संबंधों को नई पहचान देने वाला है।अयोध्या और दक्षिण कोरिया के ऐतिहासिक रिश्तों को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के उद्देश्य से इस परियोजना को आकार दिया गया है।

2018 में मेमोरियल पार्क का शिलान्यास हुआ था

नवंबर 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला किम जोंग सुक ने संयुक्त रूप से क्वीन हो मेमोरियल पार्क का शिलान्यास किया था। भारत और दक्षिण कोरिया के सहयोग से विकसित यह परियोजना अब अपने पूर्ण स्वरूप में सामने आ चुकी है। पार्क में राजा सूरो का किंग पवेलियन और अयोध्या का प्रतिनिधित्व करता रानी हो का क्वीन पवेलियन दोनों संस्कृतियों के संगम को दर्शाते हैं।

राजकुमारी श्रीरत्ना की कोरिया यात्रा की प्रतीक नाव और शिलालेख पर्यटकों को इतिहास से जोड़ने का कार्य करेंगे। राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या पहले ही वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित हो चुकी है। क्वीन हो मेमोरियल पार्क में रानी हो की प्रतिमा के अनावरण के बाद दक्षिण कोरिया से आने वाले पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।

