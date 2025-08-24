UP Ayodhya King Vimlendra Mohan Pratap Mishra Died of Cardiac Arrest Last Rites on Sunday अयोध्या के राजा और राम मंदिर ट्रस्ट के न्यासी विमलेंद्र मिश्र का निधन, बसपा से लड़ चुकें हैं चुनाव, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Ayodhya King Vimlendra Mohan Pratap Mishra Died of Cardiac Arrest Last Rites on Sunday

अयोध्या के राजा और राम मंदिर ट्रस्ट के न्यासी विमलेंद्र मिश्र का निधन, बसपा से लड़ चुकें हैं चुनाव

यूपी के अयोध्या नरेश व श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख न्यासी विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का शनिवार की रात करीब साढ़े 11 बजे निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार सरयू तट पर रविवार को शाम 4:00 बजे होगा। निधन पर सीएम योगी ने भी दुख जताया।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, अयोध्याSun, 24 Aug 2025 10:53 AM
share Share
Follow Us on
अयोध्या के राजा और राम मंदिर ट्रस्ट के न्यासी विमलेंद्र मिश्र का निधन, बसपा से लड़ चुकें हैं चुनाव

यूपी के अयोध्या नरेश व श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख न्यासी विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का शनिवार की रात करीब साढ़े 11 बजे निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार सरयू तट पर रविवार को होगा। अंतिम संस्कार का समय बदल गया है। जानकारी के अनुसार आज शाम 4:00 बजे अंतिम संस्कार होगा। इस घटना की खबर फैलते ही पूरी अयोध्या शोकमग्न हो गई है। बताया गया कि राजसदन में एकाएक उनकी तबीयत बिगड़ी और हृदयगति रुक गई। डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुई है।

उनके करीबी लोग, प्रशंसक और प्रशासनिक अधिकारी राजमहल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शोक जताते हुए एक्स पर पोस्ट किया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के माननीय सदस्य, राजसदन अयोध्या के मुखिया श्री विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र जी का निधन अत्यंत दुःखद है. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें. ॐ शांति!

ये भी पढ़ें:स्पेशल सर्विस के नाम पर होता था देह व्यापार, पकड़ी गईं दिल्ली-रांची की लड़कियां

विमलेंद्र प्रताप धर्म सेतु वक्फ के चेयरमैन एवं महाराजा इंटर कालेज व महाराजा पब्लिक स्कूल समेत कई अन्य संस्थानों के भी संस्थापक न्यासी थे। वह अपने पीछे भरा-पूरा परिवार छोड़ गये। उनके बेटे यतीन्द्र मिश्र कवि-लेखक व साहित्यकार हैं और प्रसार भारती के सलाहकार भी हैं। पिछले साल ही उनकी पत्नी का निधन हो गया था। 71 वर्षीय विमलेंद्र प्रताप अयोध्या के लोगों के बीच राजा साहब के रूप में जाने जाते थे। वह अयोध्या रामायण मेला संरक्षक समिति के सदस्य भी थे।

अयोध्या के राजा विमलेंद्र ने 2009 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। उन्होंने बसपा के टिकट पर फैजाबाद संसदीय सीट से चुनाव लड़ा था लेकिन चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के पहले वरिष्ठ सदस्य थे।

Ayodhya News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |