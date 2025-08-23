UP Ayodhya Inter College Teacher Beat Female Student With Sticks over Complaint अयोध्या में इंटर कॉलेज टीचर ने बेहोश होने तक छात्रा को पीटा, बचाने आईं दो लड़कियों पर भी बरसाए डंडे, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
अयोध्या में इंटर कॉलेज टीचर ने बेहोश होने तक छात्रा को पीटा, बचाने आईं दो लड़कियों पर भी बरसाए डंडे

यूपी के अयोध्या में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। इंटर कॉलेज के टीचर ने एक छात्रा को इतना पीटा की वो बेहोश हो गई। यहां तक की उसे बचाने आईं अन्य दो छात्राओं पर भी टीचर ने डंडे बरसा दिए। टीचर छात्रा से कुछ दिनों से नाराज था। इसी गुस्से में उसने छात्रा को डंडे से बुरी तरह बेरहमी से पीटा।

Srishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, अयोध्याSat, 23 Aug 2025 01:53 PM
यूपी के अयोध्या में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। इंटर कॉलेज के टीचर ने एक छात्रा को इतना पीटा की वो बेहोश हो गई। यहां तक की उसे बचाने आईं अन्य दो छात्राओं पर भी टीचर ने डंडे बरसा दिए। टीचर छात्रा से कुछ दिनों से नाराज था। इसी गुस्से में उसने छात्रा को डंडे से बुरी तरह बेरहमी से पीटा। इंटर कॉलेज प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी टीचर को हटा दिया। वहीं, गांव वालों ने छात्रा के लिए इंसाफ की मांग करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

मामला अयोध्या के बीकापुर तहसील स्थित भारतीय इंटर कॉलेज का है। जानकारी के अनुसार टीचर छात्राओं से ट्यूशन पढ़ने को कहता था। उसी की कक्षा की छात्रा सुहानी साहू ने कुछ दिन पहले उसकी शिकायत की थी कि टीचर पढ़ाता नहीं है। इसी बात से नाराज टीचर ने शनिवार को सुहानी को डंडे से पीटना शुरू कर दिया। टीचर को पिटाई करते देख सुहानी की सहेलियां उसे बचाने आई तो उनपर भी आरोपी टीचर ने डंडे बरसा दिए। वहीं, पिटाई से सुहानी की हालत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई।

इंटर कॉलेज के प्रशासन को इसकी जानकारी हुई तो इलाज के लिए सुहानी को पहले पास ही बीकापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां भी सुहानी को एक घंटे तक होश नहीं आया तो उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों को घटना की जानकारी दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों के साथ अन्य गांव वाले भी विद्यालय पहुंचे और गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया।

बताया जा रहा है कि अभी भी सुहानी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हंगामें की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। परिजनों ने मांग की है कि आरोपी को बर्खास्त कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। उप निरीक्षक ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। विद्यालय प्रशासन ने घटना की जांच के लिए एक समिति गठित की है। प्रबंधक ने कहा- जांच के बाद दोषी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

