दिनदहाड़े घर में घुसकर हिस्ट्रीशीटर ने बरसाईं गोलियां, ताबड़तोड़ फायरिंग में तीन घायल
अयोध्या के महराजगंज थाना क्षेत्र के दलपतपुर गाँव मे एक दिन पूर्व रास्ते से गाड़ी हटाने के विवाद मे दूसरे पक्ष के घर पर कार से जाकर हिस्ट्री शीटर ने ताबड़तोड़ फायर किया। जिसमें तीन लोग घायल हो गये जिनकी हालत सामान्य है।
अयोध्या के महराजगंज थाना क्षेत्र के दलपतपुर गाँव मे एक दिन पूर्व रास्ते से गाड़ी हटाने के विवाद मे दूसरे पक्ष के घर पर कार से जाकर हिस्ट्री शीटर ने ताबड़तोड़ फायर किया। जिसमें तीन लोग घायल हो गये जिनकी हालत सामान्य है। महराज थाना प्रभारी निरिक्षक राजेश सिंह ने बताया कि शुक्रवार को राजेश सिंह कार से कही जा रहे थे तो रास्ते मे गाँव के ही अखिल सिंह अपनी गड़ी से खड़े थे। गाड़ी हटाने मे अखिल सिंह को समय लग गया जिससे राजेश सिंह नाराज हो गया। हालांकि मामला शांत हो गया।
देर शाम राजेश सिंह अपने दोनों पुत्रों के साथ अखिल के घर पर जाकर गाली गलौज करने लगे। इस आशय का प्रार्थना पत्र महराजगंज में दिया गया। क्योंकि रास्ते मे खड़ी गाड़ी भीम सिंह हिस्ट्रीसीटर की थी गाली गलौज की बात पर आक्रोश मे भीम सिंह अपने एक अन्य साथी के साथ कार से दूसरे पक्ष राजेश सिंह के घर पहुँच गया जहाँ बात चीत गाली गलौज मे बदल गयी इस दौरान दोनों हाथों मे पिस्टल लेकर भीम फायर करने लगा। ताबड़तोड़ आधा दर्जन फायर फायर करने के बाद आरोपी भीम सिंह अपने साथी कार चालक के साथ कार से बीच गांव होते हुए निकल गया किसी ने उसे रोकने की जुर्रत नहीं की।
प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह ने कई राउंड फायरिंग की बात स्वीकार करते हुए बताया कि एक गोली ऋषि सिंह पुत्र राजेश सिंह के बाये पैर की एड़ी मे लगी है हो सकता हैं कही से वापस आकर लगी हो। डॉ इंद्र जीत वर्मा सीएचसी प्रभारी मया ने बताया कि इस घटना से संबंधित तीन लोगों का मेडिकल उन्होंने किया है जिसमें ऋषि सिंह 19 को बाये पैर की एड़ी मे गोली लगी है जिन्हे एकसरे हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। जबकि अभिषेक सिंह 25 को सीने मे खरोच आया है और महिला सिंह पत्नी राजेश सिंह को चेहरे पर चोट आयी है।
भीम जनपद अयोध्या का दुर्दरान्त अपराधी बनता जा रहा है उसके विरुद्ध रुदौली रौनाही कैंट थाने मे गंभीर धाराओं मे मुकदमा पंजीकृत है जबकि थाना महराज गंज मे भी हत्या का मुकदमा दर्ज है जिसमें भीम जमानत पर बाहर है। वहीं यह भी बताया गया कि भीम दलपतपुर मे ननिहाल मे रह रहा है जबकि इसका मूल निवास सोहावल क्षेत्र मे हैं। प्रभारी निरिक्षक राजेश सिंह ने बताया कि भीम सिंह जनपद का बड़ा हिस्ट्री सीटर है वह अपना स्थान बदल बदल कर रहता है रुदौली मे अमहट उसका मुख्य स्थान है।
गाँव से बहिष्कृत है परिवार
बताया जा रहा है कि राजेश सिंह गाँव से बहिष्कृत किये जा चुके है क्योंकि राजेश सिंह का पुत्र गाँव के ही एक संभरान्त परिवार की पुत्री से अपने बेटे की शादी रचा दिया है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
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