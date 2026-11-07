दीपोत्सव पर रील-वीडियो बनाने का जुनून, अयोध्या पहुंचे देशभर के कंटेंट क्रिएटर
दीपोत्सव पर रील-वीडियो बनाने का जुनून छाया हुआ है। देशभर के कंटेंट क्रिएटर अयोध्या पहुंचे हैं। दीपोत्सव कंटेंट क्रिएशन के लिए युवाओं का मुख्य आकर्षण है। लता चौक से लेकर, अयोध्या की सजावट और सरयू के घाटों पर दीपोत्सव की तैयारी ने भीड़ जमा की है।
स्वरमिल चंद्रा, अयोध्या। दसवें दीपोत्सव में इस बार रामनगरी अयोध्या की रौनक केवल श्रद्धालुओं और पर्यटकों को ही नहीं लुभा रही, बल्कि सोशल मीडिया की दुनिया में सक्रिय जेन-जी कंटेंट क्रिएटर के लिए भी बड़ा आकर्षण बन गई है। दीपोत्सव अयोध्या के युवाओं और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के लिए नए कंटेंट हब के रूप में उभरा है। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले भीड़ उमड़ी है।
राम मंदिर के पांच किलोमीटर के दायरे में बनाए गए दर्जनों से प्वाइंट पर युवाओं की भीड़ उमड़ रही है। कोई रील बना रहा है तो कोई व्लॉग के जरिये रामनगरी की खूबसूरती दुनिया तक पहुंचाने में जुटा है। दिल्ली, लखनऊ, नोएडा समेत देश के विभिन्न शहरों से 200 से अधिक कंटेंट क्रिएटर अयोध्या पहुंच चुके हैं। राम की पैड़ी, सरयू तट और लता चौक उनके पसंदीदा ठिकाने बने हुए हैं। खासकर लता चौक पर युवाओं का आकर्षण देखते ही बन रहा है। यहां हर कोई अपने कैमरे में दीपोत्सव की यादें समेटने की कोशिश कर रहा है। धर्मपथ की आकर्षक सजावट और रामपथ की भव्यता भी कंटेंट क्रिएटर को खूब आकर्षित कर रही है। सूरज ढलते ही रामनगरी का नजारा बदल जाता है।
धर्मपथ से लेकर रामपथ, सरयू तट और राम की पैड़ी तक जगमगाती रोशनी पर्यटकों के साथ डिजिटल दुनिया के सितारों को भी अपनी ओर खींच रही है। कैमरों और मोबाइल फोन की रोशनी के बीच कहीं रील शूट हो रही है तो कहीं व्लॉग के लिए लाइव अनुभव रिकॉर्ड किया जा रहा है। कई युवा अलग-अलग एंगल से वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा कर रहे हैं। नोएडा से आए कंटेंट क्रिएटर रोहित बताते हैं कि वह हर बार दीपोत्सव में अयोध्या जरूर आते हैं। दीपोत्सव से जुड़े वीडियो दर्शकों को काफी पसंद आते हैं। ऐसे आयोजनों में व्लॉग बनाकर व्यूअरशिप और सब्सक्राइबर बढ़ाने का अच्छा मौका मिलता है।
एक लोकेशन, कई कहानियां दीपोत्सव कर रहा ट्रेंड
धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो बनाने वालों के लिए राम मंदिर और रामायण प्रसंग आकर्षण हैं तो फूड ब्लॉगर स्थानीय खानपान और रेस्टोरेंट को कैमरे में उतार रहे हैं। वहीं ट्रैवल व्लॉगर के लिए धर्मपथ, रामपथ, लता चौक, सरयू तट और राम की पैड़ी जैसे स्थल खास हैं। आकर्षक सजावट और रोशनी ने इन सभी स्थानों को वीडियो शूटिंग के लिए पसंदीदा लोकेशन बना दिया है। बनारस से आई फैशन कंटेंट क्रिएटर बेहद उत्साहित होकर कहती हैं मै तो केवल फैशन पर केंद्रित वीडियोज बनाती हूं लेकिन व्यूवरशिप बढ़ाने का सुनहरा अवसर कौन छोड़ता है, दीपोत्सव ट्रेंड कर रहा है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें