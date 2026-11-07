अयोध्या में दीपोत्सव आज, रामनगरी आने से पहले जानें ट्रैफिक प्लान, पार्किंग और पैदल रास्ता

अयोध्या में आज दीपोत्सव मनाया जा रहा है। दीपोत्सव के लिए अयोध्या में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। साथ ही कई जगहों पर ट्रैफिक भी डायवर्ट किया गया है। अयोध्या आने से पहले जानें कहां-कहां रास्ते बंद किए गए हैं। वाहनों की पार्किंग कहा कर सकेंगे और दीपोत्सव के लिए घाट पहुंचने के पैदल रास्ते कौन से होंगे।

अयोध्या में दीपोत्सव के लिए सुरक्षा बढ़ाई गई है।

दीपोत्सव में रामनगरी अयोध्या आने से पहले तीन बातें जान लें कि किस रास्ते से पहुंचना है, वाहन कहां खड़ा करना है और पार्किंग से आयोजन स्थल तक कितनी दूरी पैदल चलनी होगी। सात नवंबर को दीपोत्सव के दौरान शहर के कई प्रमुख चौराहों से आगे वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। लखनऊ, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर और अंबेडकरनगर से आने वालों के लिए अलग-अलग पार्किंग तय की गई हैं। बाहरी मार्गों पर भी डायवर्जन लागू रहेगा। इसलिए घर से निकलने से पहले अपना रूट और पार्किंग जरूर देख लें।

किस रास्ते से आएं, कहां खड़ा करें वाहन आने की दिशा निर्धारित पार्किंग स्थल आयोजन स्थल तक पहुंचने का रास्ता।

लखनऊ- साकेत पुल अंडरपास के पास और सूर्य पैलेस के बगल में पार्किंग से करीब 900 मीटर पैदल चलना होगा।

अंबेडकरनगर- साकेत पुल के दाईं ओर, सूर्य पैलेस और बालू घाट पार्किंग यहां से निर्धारित पैदल मार्ग से आयोजन स्थल पहुंचें।

बस्ती-गोरखपुर- साकेत पुल अंडरपास के दाईं ओर और बैकुंठ धाम के पास दशरथ पार्किंग से धर्मपथ होकर आगे बढ़ें।

जरूरी बात- दशरथ पार्किंग में वाहन खड़ा करने वाले श्रद्धालु धर्मपथ से आयोजन स्थल की ओर बढ़ें।

गोंडा- लालपुर बाईपास से अयोध्या में प्रवेश आगे निर्धारित पार्किंग स्थल तक पहुंचने के लिए निर्देशों का पालन करें।

इन सात जगहों से आगे नहीं जा सकेंगे वाहन - लकड़मंडी चौराहा (सरयू पार): पुराने सरयू पुल पर आतिशबाजी के कारण गोंडा की ओर से आने वाले वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। इन्हें लालपुर बाईपास से निकाला जाएगा।

- दीनबंधु नेत्र चिकित्सालय: छोटी छावनी से रामपथ जाने वाले वाहन काशीराम कॉलोनी की ओर मोड़े जाएंगे।

- उदया चौराहा: यहां से आगे चार पहिया वाहनों को प्रवेश नहीं मिलेगा। वाहन गैस गोदाम तिराहा -उदया पार्किंग की ओर जाएंगे।

- टेढ़ी बाजार चौराहा: श्रीराम अस्पताल की ओर वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। इन्हें लंगरवीर फ्लाईओवर से निकाला जाएगा। अरुंधति मल्टीलेवल पार्किंग-1 और 2 में वाहन खड़े होंगे।

- चूड़ामणि चौराहा: टेढ़ी बाजार की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। इन्हें आशीर्वाद और गैस गोदाम की ओर मोड़ा जाएगा।

- साकेत पेट्रोल पंप: नया घाट की ओर वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। पासधारक वाहनों के लिए साकेत पुल व सूर्य पैलेस के पास पार्किंग

- हनुमान गुफा चौराहा: लता मंगेशकर चौक की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। आमंत्रित अतिथि पैदल जा सकेंगे। उनके वाहन फटिकशिला आश्रम के बगल में खड़े होंगे।

बाहर से आ रहे हैं तो ये डायवर्जन जान लें - छह नवंबर की मध्यरात्रि से आठ नवंबर को कार्यक्रम या भीड़ समाप्त होने तक बाहरी मार्गों पर डायवर्जन रहेगा।

- अयोध्या में गोंडा, बस्ती, बाराबंकी और लखनऊ की ओर से भारी-मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

- रायबरेली की ओर से आने वाले वाहन हाईवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होकर अपने गंतव्य की ओर जाएंगे।

- सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर, बस्ती, गोरखपुर, बाराबंकी, कानपुर, लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे, सीतापुर और शाहजहांपुर की ओर से आने वाले वाहनों को भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

- टिकरा मोड़, लोलपुर, फुटहिया चौकी और गौहन्ना मोड़ समेत 13 प्रमुख डायवर्जन प्वाइंट बनाए गए हैं।

- सरकारी रोडवेज बसों को डायवर्जन से छूट रहेगी। निजी बसों और मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध लागू होगा।

अतिथि और वालंटियर के लिए अलग व्यवस्था की - आमंत्रित अतिथि: रामकथा पार्क गेट नंबर-1 तक वाहन से जा सकेंगे। वाहन रामकथा पार्क के सामने पार्किंग में खड़े होंगे।

- आमंत्रित अतिथि और मीडिया कर्मी: फटिकशिला आश्रम के बगल में निर्धारित पार्किंग का इस्तेमाल करेंगे।

- अवध विश्वविद्यालय के वालंटियर: बस से हनुमान गुफा चौराहे तक पहुंचेंगे। बस फटिकशिला आश्रम के पास खड़ी होगी।