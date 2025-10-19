Video: फूलों से सजी अयोध्या में काली का तांडव और बजे ढोल-नगाड़े, झाकियों संग दीपोत्सव शुरू

Hindustan Hindi News
Sun, 19 Oct 2025 12:38 PMSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, अयोध्या
अयोध्या में दीपोत्सव के मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत साकेत महाविद्यालय से निकलने वाली झांकियों से हो गई है। इन झांकियों ने रामनगरी में त्रेतायुगकालीन परिवेश का निर्माण किया। सुबह से ही साकेत महाविद्यालय से परम्परागत तरीके से झांकिया निकलीं। 19 अक्टूबर को दीपोत्सव के मुख्य कार्यक्रमों की शुरुआत प्रातः लगभग 10 बजे साकेत महाविद्यालय से हो गई है। महाविद्यालय से कुल 22 झांकियां रवाना हुईं।

इनमें पर्यटन विभाग द्वारा रामायण थीम पर आधारित सात झांकियां, सूचना विभाग द्वारा विकास विषयक चौदह झांकियां तथा अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा एक झांकी सम्मिलित रहीं। यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने संस्कृतिक शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इन झांकियों को साकेत महाविद्यालय से रामकथा पार्क के लिए रवाना किया गया। वहीं, कल के त्यौहार से पहले दिवाली समारोह के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ श्री राम जन्मभूमि मंदिर में उमड़ पड़ी है।

त्रेत्रायुग परिवेश की अनुभूति हुई

रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर आधारित इन झांकियों से श्रद्धालुओं को त्रेतायुगकालीन परिवेश की अनुभूति हुई। झांकियों पर और उसके साथ चलने वाले कलाकारों की प्रस्तुति में भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई दी। शनिवार को निकली इन झांकियों में दीपोत्सव के आयोजन की भव्य झलक दिखाई दी।

आकर्षक रंगोली बना त्रेतायुग को किया जीवंत

दीपोत्सव- 2025 को अयोध्या में प्रभु श्रीराम के आगमन को जीवंत करने के लिए राम की पैड़ी पर 80 हजार दीपों से विशाल रंगोली सुसज्जित की गई है। यह यूपी की पारंपरिक चौक पूरना की कला आधारित है। इसमें कलश, स्वास्तिक और कमल पुष्प जैसे प्रतीक शामिल है जो आकर्षण का केन्द्र हैं। रामनगरी अयोध्या में रविवार को भव्य- दिव्य दीपोत्सव आयोजित होगा। इसमे प्रभु श्रीराम के त्रेतायुग को जीवंत करने की अवधारण को साकार करने के लिए डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के फाइन आर्टस विभाग की डॉ. सरिता द्विवेदी के मार्गदर्शन में 150 वालेंटियर ने रंगोली को सजाया- संवारा है।

यह रंगोली राम की की पैड़ी के घाट संख्या- 10 पर मुख्य मंच के सामने सजाई गई है। रंगोली 3600 स्क्वायर फिट में (36 बाई 36 फिट) में बनकर तैयार हो गई है। रविवार को स रंगोली के दीपों में तेल और बाती डालने के साथ शाम को प्रज्जवित किया जाएगा। डॉ. सरिता द्विवेदी ने बताया कि रंगोली यूपी की लोककला चौक पूरना थीम पर तैयार की गई है।