अयोध्या के मुनीम की गोंडा में हत्या, सोते हुए धारदार हथियार से चेहरे और गले पर वार

संक्षेप:

यूपी के गोंडा में थाना छपिया अंतर्गत ग्राम साबरपुर में बुधवार की देर रात भट्ठे के आफिस के बरामदे में सो रहे भट्ठा मुनीम की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई। मुनीम के चेहरे और गले पर गहरे घाव के निशान पाए गए हैं।

Dec 05, 2025 09:24 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, गोंडा/अयोध्या
यूपी के गोंडा में थाना छपिया अंतर्गत ग्राम साबरपुर में बुधवार की देर रात भट्ठे के आफिस के बरामदे में सो रहे भट्ठा मुनीम की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई। मुनीम के चेहरे और गले पर गहरे घाव के निशान पाए गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही एएसपी पूर्वी मनोज कुमार रावत, सीओ मनकापुर उदितनारायन पालीवाल व थानाध्यक्ष खोड़ारे यशवंत सिंह मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। एएसपी पूर्वी ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए एसओजी, सर्विलांस टीम को भी लगाया गया है।

बभनान संवाददाता के मुताबिक अयोध्या के गोसाईंगंज थाना क्षेत्र के अमसिन दहलवा निवासी राम संजीवन वर्मा (38) पुत्र राम चंदर वर्मा छपिया के साबरपुर स्थित पवन ब्रिक फील्ड ईंट भट्ठे पर कई वर्षों से मुनीम का कार्य करता था। आधी रात के बाद मुनीम के चेहरे व गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। पुलिस ने भट्ठा मालिक कांशीराम वर्मा की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एसओ छपिया प्रबोद कुमार ने जांच शुरू कर दी है।

हत्या से परिजन स्तब्ध

परिजनों ने बताया की बुधवार की रात करीब दो बजे घटना की सूचना मिली। फिलहाल अभी परिजनों को भी घटना के कारणों का कुछ पता नहीं है। मृतक युवक दो भाइयों में सबसे बड़ा था। परिवार में पत्नी के अलावा करीब सात साल का एक बेटा है। ग्रामवासियों का कहना है कि धारदार हथियार से हमले के बाद घायल राम सजीवन को बेहतर इलाज के लिए राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज दर्शननगर लाया गया था। जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत से परिजन टूट गए हैं।

राम सजीवन का शव घर पहुंचते ही मचा कोहराम

अपने रिश्तेदार के ईंट भट्टे पर मैनेजर के पद पर कार्यरत गोसाईगंज के युवक की धारदार हथियार हमला कर नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई गुरुवार क शाम अयोध्या में पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचने पर कोहराम मच गया मृतक की पत्नी और बच्चे के साथ पूरा परिवार बदहवास अवस्था में है मौके की गंभीरता को देखते हुए गांव के लोगों गुरुवार की देर शाम शव का अंतिम संस्कार करने के लिए निकल गए।

सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
