अयोध्या के मुनीम की गोंडा में हत्या, सोते हुए धारदार हथियार से चेहरे और गले पर वार

यूपी के गोंडा में थाना छपिया अंतर्गत ग्राम साबरपुर में बुधवार की देर रात भट्ठे के आफिस के बरामदे में सो रहे भट्ठा मुनीम की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई। मुनीम के चेहरे और गले पर गहरे घाव के निशान पाए गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही एएसपी पूर्वी मनोज कुमार रावत, सीओ मनकापुर उदितनारायन पालीवाल व थानाध्यक्ष खोड़ारे यशवंत सिंह मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। एएसपी पूर्वी ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए एसओजी, सर्विलांस टीम को भी लगाया गया है।

बभनान संवाददाता के मुताबिक अयोध्या के गोसाईंगंज थाना क्षेत्र के अमसिन दहलवा निवासी राम संजीवन वर्मा (38) पुत्र राम चंदर वर्मा छपिया के साबरपुर स्थित पवन ब्रिक फील्ड ईंट भट्ठे पर कई वर्षों से मुनीम का कार्य करता था। आधी रात के बाद मुनीम के चेहरे व गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। पुलिस ने भट्ठा मालिक कांशीराम वर्मा की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एसओ छपिया प्रबोद कुमार ने जांच शुरू कर दी है।

हत्या से परिजन स्तब्ध परिजनों ने बताया की बुधवार की रात करीब दो बजे घटना की सूचना मिली। फिलहाल अभी परिजनों को भी घटना के कारणों का कुछ पता नहीं है। मृतक युवक दो भाइयों में सबसे बड़ा था। परिवार में पत्नी के अलावा करीब सात साल का एक बेटा है। ग्रामवासियों का कहना है कि धारदार हथियार से हमले के बाद घायल राम सजीवन को बेहतर इलाज के लिए राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज दर्शननगर लाया गया था। जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत से परिजन टूट गए हैं।