UP Ayodhya Chandrashekhar Azad Samaj Party Kanshiram candidates on 50 seats in Assembly Elections चंद्रशेखर का ऐलान- विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी आजाद समाज पार्टी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Ayodhya Chandrashekhar Azad Samaj Party Kanshiram candidates on 50 seats in Assembly Elections

चंद्रशेखर का ऐलान- विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी आजाद समाज पार्टी

आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चन्द्रशेखर आजाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में आजाद समाज पार्टी 50 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारेगी।

Srishti Kunj संवाददाता, अयोध्याSun, 21 Sep 2025 08:44 PM
share Share
Follow Us on
चंद्रशेखर का ऐलान- विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी आजाद समाज पार्टी

आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चन्द्रशेखर आजाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में आजाद समाज पार्टी 50 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारेगी। आने वाले 2027 के चुनाव में 50 प्रतिशत सीटें दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों का काम करेंगे। युवा बड़े पैमाने पर हमारे साथ ही। युवा ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।

युवाओं को अगले 18 महीने कमर कसकर यूपी के चुनाव तक काम करना है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अयोध्या के रायगंज रेलवे स्टेशन के पास 150 से अधिक मकानों में तोड़े जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि उजाड़े जाने वाले दलित और पिछड़े समाज के हैं। लगभग 50 मकान प्रधानमंत्री आवास के बने हैं।

ये भी पढ़ें:पीएम के संकल्पों को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, विदेश छोड़ भारत में घूमें: CM योगी

इसके पहले चंद्रशेखर ने रविवार को भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम की ओर से आयोजित अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ प्रबुद्ध जन सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि सम्बोधित किया। सहादतगंज पॉलिटेक्निक के निकट आयोजित हुए सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के समक्ष राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी के अध्यक्ष हेमंत मौर्य ने अपनी पूरी पार्टी को आजाद समाज पार्टी में विलय किया। सम्मेलन का संचालन सुनील चित्तौड़ की भाईचारा कमेटी के अध्यक्ष मुनव्वर हुसैन ने किया।

उन्होंने जगदगुरु रामभद्राचार्य पर तीखी टिप्पणी की और सनातन मान्यताओं तथा संवैधानिक अधिकारों को लेकर कहा कि मैं जगदगुरु रामभद्राचार्य को संत नहीं मानता। सनातन की मान्यता के अनुसार कोई दिव्यांग नहीं हो सकता जगदगुरु। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। आखिर उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया था कि कुदरत ने उनकी आंखें छीन लीं?

Ayodhya News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |