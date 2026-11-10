अयोध्या से बीजेपी की हैट्रिक रोक पाएंगे पवन पांडेय? रामनगरी में भाजपा-सपा की प्रतिष्ठा का चुनाव

यूपी में भारतीय जनता पार्टी की गढ़ वाली सीट अयोध्या से बीजेपी की हैट्रिक सपा के प्रत्याशी पवन पांडेय क्या रोक पाएंगे? यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में रामनगरी में भाजपा-सपा की प्रतिष्ठा का चुनाव भी है।

यूपी में चुनावी समर के बीच योगी और अखिलेश के चुनाव लड़ने के एक-दूसरे के चैलेज से अयोध्या विधानसभा सीट इस समय खूब चर्चा में है। रामनगरी में भाजपा और सपा की प्रतिष्ठा का चुनाव भी है। बीजेपी की गढ़ मानी जाने वाली अयोध्या विधानसभा सीट पर लगातार दो जीत के बाद अब भाजपा हैट्रिक लगाने की फिराक में है तो समाजवादी पार्टी इस जीत को रोकने की कोशिश में है। सपा तेज नरायन पांडेय उर्फ पवन पांडेय को उतार कर अयोध्या में 2027 फतह करना चाहती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2012 की तरह पवन पांडेय सपा की नैय्या पार लगा पाएंगे या बीजेपी की हैट्रिक लगेगी? रामनगरी के इस चुनावी रण पर सभी की निगाहें टिकीं होंगी।

आपको बता दें कि अयोध्या विधानसभा सीट का गठन 1967 में हुआ। इस सीट पर भारतीय जनसंघ के टिकट पर बी किशोर पहले विधायक चुने गए। अयोध्या विधानसभा सीट बीजेपी की गढ़ मानी जाती है। रामनगरी के रण में अयोध्या सीट पर सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह का कब्जा रहा।

अयोध्या से बीजेपी से लल्लू की लगातार की 5 जीत अयोध्या सीट पर लल्लू सिंह लगातार पांच बार विधायक रहे। 1991 में राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर था। उस समय बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह ने अयोध्या सीट पर बड़ी जीत दर्ज की थी। लल्लू सिंह वर्ष 1993, 1996, 2002 और 2007 में भी अयोध्या सीट से जीतकर यूपी विधासभा पहुंचे।

2012 सपा ने लगाया विराम तो 2017 और 22 में बीजेपी का फिर कब्जा हालांकि बीजेपी के इस जीत के सिलसिले को समाजवादी पार्टी 2012 में तोड़ने में कामयाब हुई। सपा ने पवन पांडेय को उतार कर लल्लू सिंह को हराया था। हालांकि सपा 2012 की जीत को 2017 में बरकरार नहीं रख पाई। बीजेपी ने फिर इस सीट पर कब्जा कर लिया। बीजेपी ने वापसी की और वेद प्रकाश गुप्ता विधायक बने। यही नहीं 2022 के चुनावों में भी भाजपा के वेद प्रकाश गुप्ता लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए।

पवन पांडेय के जरिए सपा 2012 की जीत दोहराने की कोशिश में 2027 में बीजेपी हैट्रिक लगाने की फिराक में हैं। तो सपा ने इस बार यहां से पवन पांडेय को मैदान में उतारा है और 2012 की जीत दोहराने की कोशिश में है। सपा के पवन पांडेय पर दांव लगाने के पीछे की बड़ी वजह यह भी है कि ब्राह्मण बिरादरी के यहां अच्छे वोट हैं, जो भाजपा के समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी के वोट बैंक में सेंध की कोशिश भी मानी जा रही है।