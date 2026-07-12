चचेरे भाई ने रेप के बाद की नाबालिग बहन की हत्या, सबूत मिटाने को फंदे से लटकाया शव

औरैया में चचेरे भाई ने रेप के बाद नाबालिग बहन को मार डाला। आरोपी लड़की के पिता से बदला लेना चाहता था। पोस्टमार्टम का विरोध करने में परिवार और गांव वालों ने सड़क जाम की कोशिश की। पुलिस के आश्वासन के बाद ग्रामीण माने।

यूपी के औरैया में रास्ते का मामूली विवाद एक नाबालिग की जान पर बन आया। चचेरे भाई ने दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी। आरोप है कि साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से किशोरी के शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। परिजनों की तहरीर पर आरोपित चचेरे भाइयों, उनके माता-पिता के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

16 वर्षीय पीड़िता के पिता ने तहरीर देते हुए बताया कि सुबह करीब सात बजे रास्ते के विवाद में उनके भाई के बेटे से विवाद हो गया था। वह बिधूना चले गए। घर पर उनकी 16 वर्षीय बड़ी बेटी, 11 वर्षीय छोटी बेटी और पांच साल का बेटा था। आरोप है कि शाम करीब चार बजे आरोपित बदला लेने के इरादे से घर में घुस आया और बड़ी बेटी के साथ दरिंदगी की। उसकी हत्या कर शव को छत के कुंडे में फंदे से लटका दिया।

घटना के वक्त मौजूद 11 वर्षीय छोटी ने जब यह खौफनाक मंजर देखा तो उसने विरोध किया। आरोप है कि आरोपित चचेरे भाई ने उसे भी धमकाया। आरोपितों पर कार्रवाई के लिए परिजन शव लेकर एसपी ऑफिस पर धरना देने के लिए निकल पड़े। रास्ते में पुलिस ने रोका को जाम लगाने का प्रयास किया गया। पुलिस से नोकझोंक भी हुई। एसपी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज हुआ। सीओ बिधूना के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हैंगिंग आया है।

रातभर शव लेकर किया हंगामा सुबह एसपी कार्यालय में प्रदर्शन किशोरी के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में शुक्रवार देर रात से शनिवार दोपहर तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा। दुष्कर्म व हत्या का आरोप लगाते हुए परिजनों ने पूरी रात शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। मौके पर कई थानों की पुलिस तैनात रही। शनिवार सुबह ग्रामीण और परिजन शव लेकर सड़क पर पहुंचे और जाम लगाने का प्रयास किया। बाद में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए।

शुक्रवार शाम घर के कमरे में किशोरी का शव साड़ी के फंदे से लटका मिलने के बाद परिजनों ने दुष्कर्म व हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया था। सूचना पर सीओ पुनीत मिश्रा, कोतवाल वीनेश जादौन समेत ऐरवाकटरा, अछल्दा और आसपास के थानों का पुलिस बल गांव पहुंच गया। देर रात तक पुलिस परिजनों को समझाने का प्रयास करती रही, लेकिन परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं हुए। रातभर गांव में पुलिस की मौजूदगी बनी रही। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। ग्रामीणों और परिजनों का कहना था कि जब तक निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा नहीं मिलेगा, तब तक शव नहीं उठने दिया जाएगा।