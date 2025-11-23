आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाला गैंग दबोचा, अश्लील वीडियो की धमकी देकर फंसाते
यूपी के औरैया में 18 नवंबर को अनुराधा त्रिपाठी इंटर कॉलेज के पास रहने वाले अनुराज के फांसी लगाने के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मोबाइल पर अश्लील वीडियो देखने के झूठे आरोप और फर्जी फंसाने की धमकियों से डरकर उसने फांसी लगाई थी।
यूपी के औरैया में 18 नवंबर को अनुराधा त्रिपाठी इंटर कॉलेज के पास रहने वाले अनुराज के फांसी लगाने के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मोबाइल पर अश्लील वीडियो देखने के झूठे आरोप और फर्जी फंसाने की धमकियों से डरकर उसने फांसी लगाई थी। फोन करने वालों ने खुद को साइबर अफसर बताते हुए उस पर इतना मानसिक दबाव बनाया कि वह जान देने पर मजबूर हो गया। शनिवार को ब्लैकमेल करने वाले पुलिस के हत्थे चढ़ गए।
औरैया कोतवाली में इस घटना के संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कप्तान अभिषेक भारती ने बताया कि अनुराज के फांसी लगाने के बाद उनके परिजनों ने बताया था कि बेटे के पास कई दिनों से अज्ञात व्यक्तियों के फोन कॉल आ रहे थे। कॉल करने वाले खुद को साइबर क्राइम ब्रांच लखनऊ का अधिकारी बताते थे और आरोप लगाते थे कि उसने मोबाइल पर अश्लील वीडियो देखे हैं। उसके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है व गिरफ्तारी होने वाली है। मोटी रकम वसूलने की धमकी भी दे रहे थे।
बताया कि बदनामी के डर से आजिज होकर अनुराज ने मौत को गले लगा लिया। कोतवाली में केस दर्ज होते ही पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। ब्लैकमेल करने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 28 वर्षीय नरेन्द्र सिंह और 40 वर्षीय लाल सिंह निवासी मंगलपुर थाना गजनेर जिला कानपुर देहात और एक अन्य बाल अपचारी को पकड़ा है। इनके पास से पांच मोबाइल फोन, तीन फर्जी पुलिस आईडी, 12,300 रुपये नकद, पांच सिम कार्ड और दो पैन कार्ड मिले हैं। इनमें लाल सिंह के पिता का नाम अलग-अलग है।
अश्लील वीडियो देखने का लगाते थे आरोप
पूछताछ में पकड़े गए आरोपितों ने बताया कि वह रैंडम मोबाइल नंबरों पर कॉल करते थे। खुद को पुलिस अधिकारी बताते और अश्लील वीडियो देखने का आरोप लगाकर डराते-धमकाते थे। अब तक 20 से अधिक लोगों से वह अपने जाल में फंसा चुके हैं। पुलिस की जांच में पता चला है कि सिर्फ तीन मोबाइलों में 23 सिम कार्ड इस्तेमाल किए गए। इनके खिलाफ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, गोरखपुर और देवरिया में 10 शिकायतें दर्ज हैं।
कई राज्यों तक फैला हुआ था इनका खेल
पुलिस के अनुसार आरोपियों के मोबाइल फोन में लगातार ठगी के जाल का सबूत मिला है। सिर्फ तीन मोबाइल में 23 सिम कार्ड इस्तेमाल किए गए थे। इनके खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल पर विभिन्न राज्यों छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड एवं कई जनपदों मिर्जापुर, गोरखपुर, देवरिया आदि में लगभग 10 शिकायतें दर्ज हैं। मुकदमे में आईटी एक्ट और बीएनएस की कई धाराएं बढ़ाई गई हैं।
अधिकारी बताने वाली काॅल पर न करें भरोसा
पुलिस ने जनता से अपील की है कि कोई भी अज्ञात व्यक्ति खुद को पुलिस या कोर्ट अधिकारी बताते हुए धमकी दे या पैसे मांगे तो तुरंत नजदीकी थाने पर सूचना दें। ऐसे कॉल पर कभी भरोसा न करें और न ही कोई पैसा ट्रांसफर करें। साइबर अपराधों से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका सतर्कता और समय पर सही सूचना देना है। किसी भी संदिग्ध या ब्लैकमेलिंग से जुड़े कॉल, मैसेज या सोशल मीडिया चैट पर कभी भरोसा न करेंऔर न ही डर या दबाव में आकर कोई राशि ट्रांसफर करें। कोई व्यक्ति आपसे अश्लील वीडियो देखने, अवैध कार्य करने या किसी अन्य बहाने से पैसे मांगकर धमकाए, तो तुरंत यह मामला साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज कराएं। समय रहते शिकायत न केवल आपके पैसे और डेटा को बचा सकती है आपकी त्वरित सूचना गतिविधियों को रोकती है।