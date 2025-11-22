युवक का अपहरण कर कार समेत किया गायब, सीसीटीवी खंगाले, 15 दिन से कोई सुराग नहीं

संक्षेप: यूपी के औरैया का एक युवक अपनी ईको कार में सवारी बिठाकर आगरा से फिरोजाबाद के सुहागनगर के लिए लाया। यहां से फिर सवारियों के साथ वह टूंडला तक तो आया लेकिन उसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं लग रहा। युवक का मोबाइल बंद जा रहा है।

यूपी के औरैया का एक युवक अपनी ईको कार में सवारी बिठाकर आगरा से फिरोजाबाद के सुहागनगर के लिए लाया। यहां से फिर सवारियों के साथ वह टूंडला तक तो आया लेकिन उसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं लग रहा। युवक का मोबाइल बंद जा रहा है और ईको कार भी गायब है। मामले को लेकर थाना दक्षिण में पहुंचकर युवक के पिता ने बेटे के अपहरण और ईको समेत गायब कर कोई अनहोनी करने की आशंका को लेकर मुकदमा दर्ज कराया है।

पुलिस ने तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस के हाथों कई अहम सुराग भी लगे हैं। जल्द मामले का खुलासा करने की तैयारी की जा रही है। सलमान अली (22) पुत्र वाजिद अली निवासी मोहल्ला भटपुरा एटवा कटरा जिला औरैया ईको कार को चलाता है। वह सवारियों को भरकर आगरा तक आता है और आगरा से फिर सवारियों को लेकर जाता है। सलमान अली सात नवम्बर को ईको कार संख्या यूपी 79 एएफ 8387 को रात में सवारियों को लेकर फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र के सुहागनगर में हेड पोस्ट आफिस के आसपास आया था।

सलमान ईको कार समेत गायब हो गया। जब परिवार के पास सलमान नहीं पहुंचा और उसका मोबाइल भी बंद जाने लगा तो परिवार को अनहोनी की आशंका सताने लगी। परिवार जब आया और उसकी जानकारी की तो पता चला कि जब सलमान सवारियों को कार में बैठा रहा था तब उसके पास में सलमान का चाचा राशिद आगरा में खड़ा था। जब कार के बारे में सलमान के पिता ने अपने स्तर से पता किया तो उसकी कार की लोकेशन 8 नवम्बर की मध्य रात्रि 12.32 बजे आगरा की तरफ जाने की मिली।

ईको कार की लोकेशन ट्रैस करने पर पता चला कि यह टोल प्लाजा टूंडला की लोकेशन है। फिरोजाबाद की ओर जाने की फिर कोई लोकेशन नहीं मिली। सलमान का मोबाइल लगातार बंद जा रहा है और ईको कार भी गायब चल रही है। 12 नवम्बर को सलमान का पिता वाजिद अली थाना दक्षिण में पहुंचा और पूरी जानकारी दी। इसके बाद थाना दक्षिण में गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही थी और सलमान का पिता अपने स्तर से लोगों से जानकारी करने में लगा था।