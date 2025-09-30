UP ATS secures major success: Mastermind behind plot to murder Hindu religious leaders arrested यूपी एटीएस को बड़ी सफलता: हिन्दू धर्मगुरुओं की हत्या की साजिश रचने वाला मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी एटीएस को बड़ी सफलता: हिन्दू धर्मगुरुओं की हत्या की साजिश रचने वाला मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार

एटीएस ने हिन्दू धर्म गुरुओं की हत्या कराने के लिए साजिश रच रहे मास्टरमाइंड फतेहपुर के मो. रजा को भी केरल में मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। एक दिन पहले गिरफ्तार चार युवकों ने मो. रजा की करतूतों के बारे में विस्तार से बताया था।

Dinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाताTue, 30 Sep 2025 08:40 PM
यूपी में एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। हिन्दू धर्म गुरुओं की हत्या कराने के लिए साजिश रच रहे मास्टरमाइंड फतेहपुर के मो. रजा को एटीएस ने केरल में मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। एक दिन पहले गिरफ्तार चार युवकों ने मो. रजा की करतूतों के बारे में विस्तार से बताया था। मो. रजा ने भी कुबूला कि वह अपने साथियों की मदद से भारत में हिंसात्मक माहौल पैदा करने का मंसूबा रखे थे। इसके लिए वह हथियारों की खरीद-फरोख्त कर देश में शरिया कानून लागू करवाने के लिए माहौल बनाने में जुटा हुआ था। एटीएस पकड़े गए चारों युवकों को रिमाण्ड पर लेकर मो. रजा से आमना-सामना भी कराएगी।

केरल से चला रहा था नेटवर्क

एटीएस ने पाकिस्तानी संगठनों से प्रभावित होकर देश का माहौल बिगाड़ने में लगे अकमल रजा, सफील सलमानी उर्फ अली रिजवी, मो. तौसीफ और कासिम अली को गिरफ्तार किया था। इन लोगों ने अपने नेटवर्क के बारे में कई जानकारियां बताई थी। इस पर ही एटीएस ने फतेहपुर के अंडौली निवासी सरगना मो. रजा को पकड़ लिया। पता चला कि मो. रजा वर्तमान में केरल के मल्लपुरम में रह रहा था। केरल से ही वह अपना नेटवर्क चला रहा था। उसके केरल में भी कई एजेन्ट फैले हुए थे। इस सूचना पर ही एटीएस की एक टीम केरल पहुंच गई थी। वहीं पर उसे पकड़ लिया।

मो. रजा के खाते में जमा हुए करोड़ों रुपये

एटीएस के मुताबिक मो. रजा के खाते में ही उसके गिरोह के सदस्य विभिन्न स्त्रोतों से मिलने वाली रकम को जमा कर रहे थे। ये लोग आंतकी हमला और टार्गेट किलिंग के लिए रुपये जुटाने में काफी समय से लगे थे। उसके गिरोह के 50 से अधिक सदस्यों का नाम एटीएस को पता चला है। इन सभी का ब्योरा जुटाया जा रहा है। एटीएस सरगना मो. रजा को ट्रांजिट रिमाण्ड पर लखनऊ लेकर आ रही है। बुधवार को मो. रजा को लखनऊ के विशेष न्यायालय में पेश किया जाएगा।

