भारत में शरिया कानून थोपने की साजिश! UP ATS ने मुजाहिदीन आर्मी बना रहे चार आरोपियों को दबोचा

यूपी एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। एटीएस ने चार ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है, जो हिंसक जिहाद के जरिए भारत में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को गिराने और शरिया कानून लागू करने के उद्देश्य से मुजाहिदीन आर्मी बनाने रहे थे।

उत्तर प्रदेश आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) को बड़ी सफलता मिली है। एटीएस ने पाकिस्तान के कई संगठनों के वीडियो से प्रेरित होकर भारत के हिन्दू धर्म गुरुओं की हत्या की साजिश रचने में लगे चार युवकों को गिरफ्तार किया है। इन युवकों ने काफी खतरनाक मंसूबे पाल रखे थे। युवकों ने कुबूला कि ये लोग भारत में शरीयत कानून लागू कराने के लिए वर्तमान सरकार का विरोध कराने में भी लगे थे। साथ ही कुछ शहरों में आतंकी हमला कराने की फिराक में भी थे। इसके लिए इन लोगों ने कुछ संगठनों से मिलकर रकम जुटाना शुरू कर दिया था ताकि वह हथियारों को खरीद सके और मुजाहिद्दी आर्मी बना सके।

एटीएस के हत्थे चढ़े ये आरोपी सोनभ्रद, बस्ती, सुलतानपुर और कानपुर के हैं। इनके मोबाइल में कई आपत्तिजनक दस्तावेज और वीडियो मिले हैं। साथ ही फोन बुक में पाकिस्तान के साथ ही अन्य देशों के लोगों के नम्बर भी है। एटीएस अब इन्हें रिमांड पर लेकर कई और राज उगलवाएगी।

देश के कई इलाकों में मीटिंग कर साथियों को उकसाया एटीएस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में सुलतानपुर निवासी अकमल रजा, सोनभद्र के राबटर्सगंज निवासी सफील सलमानी उर्फ अली रजवी, कानपुर के घाटमपुर निवासी मो. तौसीफ और रामपुर के खजुरिया निवासी कासिम अली हैं। इन लोगों ने बीते कुछ समय में देश के कई इलाकों में गुप्त तौर पर मीटिंग की। इसमें शामिल कुछ लोगों के नाम भी एटीएस को पता चल गए है। इनके बारे में ब्योरा जुटाया जा रहा है। इनसे सम्बन्धित जिलों की पुलिस को इनके बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है।