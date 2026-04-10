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यूपी एटीएस ने 2 और संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार, 3 के खिलाफ लुकआउट नोटिस

Apr 10, 2026 09:00 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी एटीएस ने 2 और संदिग्ध आतंकियों को  गिरफ्तार किया। इनमें मेरठ निवासी जलाल हैदर उर्फ समीर जाफरी व उवैद मलिक शामिल हैं। वहीं तीन संदिग्धों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी की गई है।

यूपी एटीएस ने 2 और संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार, 3 के खिलाफ लुकआउट नोटिस

UP News: उत्तर प्रदेश में एटीएस व पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। दोनों टीमो ने बिजनौर से दो और संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनमें मेरठ निवासी जलाल हैदर उर्फ समीर जाफरी व उवैद मलिक शामिल हैं। वहीं तीन संदिग्धों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी की गई है।

एटीएस के अनुसार दोनों संदिग्घ आतंकियों की तलाश बिजनौर में आग लगाकर दहशत फैलाने के मामले में की जा रही थी। बिजनौर पुलिस ने मामले में पिछले वर्ष नवंबर में मुकदमा दर्ज किया था। एटीएस ने बीते शुक्रवार को लखनऊ से चार आतंकियों साकिब, अरबाब, लोकेश व विकास को गिरफ्तार किया था। लोकेश, अरबाब व विकास ने पूछताछ में बताया था कि उनका सरगना मेरठ निवासी साकिब है। सरगना साकिब ने पूछताछ में स्वीकार किया था कि वह पिछले वर्ष गुजरात गया था, जहां उसकी मुलाकात जलाल हैदर उर्फ समीर जाफरी से हुई थी। समीर ने उसका संपर्क दुबई में रह रहे आकिब से कराया था। आकिब दुबई में आजाद के साथ रहता है और गाड़ी चलाने का काम करता है।

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एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश के अनुसार आकिब इंटरनेट मीडिया के जरिए युवाओं का गुमराह कर उन्हें कट्टरपंथ की विचारधारा अपनाने को उकसाता था। उसका एक वीडियो भी मिला है, जिसमें उसने एके-47 जैसी रायफल और हैंड ग्रेनेड हाथ में पकड़ रखा है। आकिब दक्षिण अफ्रीका में रह रहे मैजुल के भी संपर्क में है। मैजुल वहां नाई का काम करता है। एटीएस ने विदेश मंत्रालय से संपर्क कर मैजुल, आकिब व आजाद के विरुद्ध लुक आउट नोटिस जारी कराया है।

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Deep Pandey

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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