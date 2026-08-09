Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पाकिस्तान में छपे भारतीय जाली नोट पश्चिम बंगाल से आए, यूपी में गैंग के दो पकड़े

By Srishti Kunj
विशेष संवाददाता, लखनऊ
Follow us on Google News
share

पाकिस्तान में छपे भारतीय जाली नोट पश्चिम बंगाल से लाकर देशभर में सप्लाई किए जा रहे थे। एटीएस ने यूपी में गैंग के दो गिरफ्तार किए हैं। इनके पास से 500 के जाली नोट भी बरामद हुए हैं।

arrest symbolic image
एटीएस ने दो जाली नोट तस्करों को धर दबोचा

पाकिस्तान में छपे भारतीय जाली नोट पश्चिम बंगाल के रास्ते देश में धड़ल्ले से सप्लाई किए जा रहे हैं। आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने इस नेटवर्क से जुड़े तस्कर अजीम खान और राजा उर्फ समीरुल को लखनऊ से गिरफ्तार किया। आरोपियों से 500 रुपये के 201 जाली नोट बरामद किए है। एटीएस थाने में मुकदमा दर्ज कर दोनों से पूछताछ की जा रही है। दोनों आरोपी कासगंज के ग्राम गणेशपुर के रहने वाले हैं।

आशंका है कि भारतीय जाली मुद्रा का प्रयोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों व आतंकी नेटवर्क में भी किया जा रहा है, जिसे लेकर गहनता से छानबीन की जा रही है। एटीएस अधिकारियों के अनुसार जाली नोटों की सप्लाई बांग्लादेश के रास्ते पश्चिम बंगाल के मालदा में की जा रही है। मालदा में बैठे तस्कर एजेंटों के जरिए जाली नोटों की सप्लाई यूपी समेत अन्य राज्यों में करते हैं।

ये भी पढ़ें:पुलिस एनकाउंटर में 50 हजार का इनामी ढेर, नाबालिग से रेप के बाद की थी हत्या

एटीएस ने गोपनीय सूचना के आधार पर आरोपी अजीम खान और राजा उर्फ समीरुल को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया, इनके कब्जे से एक लाख 500 रुपये के जाली नोट मिले। आरबीआई के मानकों के अनुरूप बरामद नोट चेक करने पर प्रथम दृष्टया उच्च गुणवत्ता वाले पाए गए हैं। आरोपितों से पूछताछ में सिंडीकेट से जुड़े अन्य एजेंटों की भी जानकारी सामने आई है।

ये भी पढ़ें:लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण में कहां हुई लापरवाही? IIT-NIT कर रही जांच

ट्रेन से आए तस्कर, दिल्ली में भी होनी थी सप्लाई

एटीएस की छानबीन में सामने आया कि दोनों तस्करी जाली नोट लेकर पश्चिम बंगाल से ट्रेन से आए थे और उन्हें दिल्ली भी जाना था। आरोपित दिल्ली में भी जाली नोट सप्लाई करते हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में उन्हें तस्करों से एक लाख रुपये भारतीय मुद्रा देने पर तीन लाख रुपये के भारतीय जाली नोट दिए जाते थे। जाली नोटों की सप्लाई लखनऊ, दिल्ली व अन्य स्थानों पर किन लोगों को होनी थी, इसकी छानबीन की जा रही है।

ये भी पढ़ें:आबान का शव देख फफक पड़े उमर और अली, पहली बार देखी पिता अतीक और चाचा अशरफ की कब्र

अनियमित टिकट पर यात्रा करते 206 यात्री पकड़े

उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल 121 की ओर से शनिवार को उतरेटिया रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया। सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता के नेतृत्व में 24204 बनारस इंटरसिटी, 15075 त्रिवेणी एक्सप्रेस, 14242 नौचंदी एक्सप्रेस, 14210 प्रयागराज इंटरसिटी, 12238 बेगमपुरा एक्सप्रेस और 20401 वाराणसी-लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस की जांच की गई।

इस दौरान 206 अनियमित टिकट यात्रा के मामले पकड़े गए। इन मामलों में किराए के रूप में 20,870 रुपये और जुर्माने के रूप में 1,03,000 रुपये मिलाकर कुल 1,23,870 की राशि वसूल की गई। 14 यात्रियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजा गया। चेकिंग अभियान में वाणिज्य विभाग के 32 कर्मचारियों के साथ 10 आरपीएफ और 6 जीआरपी के जवान भी शामिल रहे।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

और पढ़ें
Lucknow News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।