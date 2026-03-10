Hindustan Hindi News
नौसेना का लांस नायक आदर्श पकिस्तानी एजेंसी ISI के लिए कर रहा था जासूसी, एटीएस ने किया गिरफ्तार

Mar 10, 2026 11:19 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
नौसेना का लांस नायक आदर्श पकिस्तानी एजेंसी ISI के लिए जासूसी कर रहा था। नौसेना के लांस नायक आदर्श कुमार उर्फ लकी को गिरफ्तार किया है। वह नौसेना में दक्षिणी नेवल कमांड, कोच्चि (केरल) में तैनात है। 

यूपी में आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस ) ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में नौसेना के लांस नायक आदर्श कुमार उर्फ लकी को गिरफ्तार किया है। वह नौसेना में दक्षिणी नेवल कमांड, कोच्चि (केरल) में तैनात है। आगरा का निवासी लकी हनी ट्रैप का शिकार हुआ था। उससे पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की छानबीन की जा रही है।

एटीएस अनुसार आरोपी पाकिस्तान में बैठे आईएसआई एजेंट के लगातार संपर्क में था और भारत की जासूसी कर रहा था। इसकी भनक लगने पर एटीएस की टीम ने इलेक्ट्रॉनिक व भौतिक सर्विलांस के आधार पर छानबीन की। आगरा के ग्राम चीतपुर, थाना कागारोल क्षेत्र निवासी आदर्श कुमार उर्फ लकी को एटीएस के लखनऊ स्थित मुख्यालय बुलाकर पूछताछ की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। छानबीन में इस बात की भी पुष्टि हुई कि आदर्श उर्फ लकी के खाते में आईएसआई एजेंट ने रकम भी भेजी थी और उसने रणनीतिक महत्व की दृष्टि से संवेदनशील युद्धक पोतों की तस्वीरें आईएसआई एजेंट से साझा की थीं।

आदर्श की देश विरोधी गतिविधियों और पाकिस्तान बेस्ड खुफिया एजेंसी के तंत्र में आपराधिक संलिप्तता पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर मंगलवार को विशेष कोर्ट में पेश किया गया। उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। एटीएस उसे पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर आगे की छानबीन करेगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

