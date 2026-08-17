जैश ए मोहम्मद से जुड़ा संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, पाकिस्तान भेजता था चंदा
यूपी एटीएस ने मेरठ में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार कि या है। आरोपी मूल रूप से बिहार के पूर्णिया का निवासी है और मेरठ के मदरसे में रहकर मौलाना की पढ़ाई की थी।
यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध आतंकी मोहम्मद जफर को गिरफ्तार किया है। मूल रूप से बिहार के पूर्णिया जिले का रहने वाला संदिग्ध आतंकी जफर मेरठ के मदरसे में पढ़ाई कर चुका है। एटीएस के मुताबिक, वह मदरसे के नाम पर लोगों से चंदा लेकर पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन तक भेजता था।
खुद भी जेहाद-खिलाफत की वीडियो अपलोड करता था
आरोपी जफर के मोबाइल फोन पर पाकिस्तान के नंबरों से जुड़ा एक व्हाट्सएप ग्रुप मिला है। साथ ही आरोपी अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जैश ए मोहम्मद के संस्थापक मौलाना मसूद अजहर की वीडियो साझा करता था। आरोपी खुद भी जेहाद-खिलाफत की वीडियो अपलोड करता था। फिलहाल लखनऊ एटीएस थाने में आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
जफर ने मेरठ में मौलावी की डिग्री ली थी
बिहार के पूर्णिया जिले के गांव मीरगंज थाना रौटा निवासी मोहम्मद जफर पुत्र मोहम्मद जहीर की गतिविधियां संदिग्ध होने का इनपुट खुफिया एजेंसियों के पास था। आरोपी के पीछे यूपी एटीएस लगी थी और सोमवार को आरोपी को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी ने वर्ष 2017 से लेकर 2022 तक मेरठ के कोतवाली स्थित गुदड़ी बाजार में ही मदरसा दारुल उलूम शाही जामा मस्जिद मेरठ में पढ़ाई की थी। वर्ष 2022 में ही आरोपी जफर ने मेरठ में मौलावी की डिग्री ली थी।
मसूद अजहर से प्रभावित था जफर
आरोपी से पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के लिए काम कर था। आरोपी मौलाना मसूद अजहर से प्रभावित था और इसी के चलते सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़ा था।
कई पाकिस्तानी जेहादी व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर जुड़ा पाया गया संदिग्ध आतंकी जफर
संदिग्ध आतंकी मोहम्मद जफर मदरसे के नाम पर चंदा जुड़ाकर इसे जैश ए मोहम्मद संगठन को भेज रहा था। आरोपी जफर के मोबाइल की जांच की गई तो कई पाकिस्तानी जेहादी व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर जुड़ा पाया गया। यहीं पर जफर जेहाद संबंधित बातचीत करता था। आरोपी खुद भी मास्क लगाकर जेहाद और खिलाफत की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहा था।
क्रिप्टो करेंसी के जरिए आतंकी संगठन जैश एक मोहम्मद को रकम ट्रांसफर की थी
एटीएस ने खुलासा किया कि जफर पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़ गया था और पाकिस्तानी खाते में रकम भेजने का प्रयास किया था, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद बाइनेंस अकाउंट में क्रिप्टो करेंसी के जरिए आतंकी संगठन जैश एक मोहम्मद को रकम ट्रांसफर की थी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें