यूपी एटीएस और खुफिया विभाग ने की अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच, आतंकी नेटवर्क की तलाश तेज

संक्षेप: डॉक्टरों के आतंकी मॉड्यूल की जांच के लिए यूपी एटीएस टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच गई है। इसके अलावा दिल्ली स्पेशल ब्रांच और आईबी टीम भी जांच में जुटी हैं।

Sun, 16 Nov 2025 09:05 PMDinesh Rathour मेरठ, प्रमुख संवाददाता
डॉक्टरों के आतंकी मॉड्यूल की जांच के लिए यूपी एटीएस टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच गई है। इसके अलावा दिल्ली स्पेशल ब्रांच और आईबी टीम भी जांच में जुटी हैं। इस आतंकी मॉड‌्यूल में यूपी के कानपुर, सहारनपुर और हापुड़ कनेक्शन के साथ एटीएस को जांच में लगाया गया था। स्थानीय स्तर पर इनपुट जुटाने के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी में इस नेटवर्क की जड़ें तलाशी जा रही हैं। दूसरी ओर, वेस्ट यूपी से गिरफ्तार दोनों संदिग्ध आतंकी डॉक्टरों के नेटवर्क में शामिल लोगों की पहचान का काम तेजी से जारी है।

श्रीनगर पुलिस, यूपी पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने मिलकर आतंकी डॉक्टरों के मॉड्यूल का खुलासा करते हुए छह नवंबर को कई जगह छापेमारी कर गिरफ्तारी की थी। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ. मुजम्मिल को गिरफ्तार किया था। सहारनपुर से डॉक्टर अदील और हापुड़ से डॉ. फारूख को उठाया है। डॉ. शाहीन और उसके भाई डॉ. परवेज अंसारी समेत दर्जनभर को पूछताछ के लिए उठाया गया। इनमें से ज्यादातर का संपर्क फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से मिला है। डॉ. शाहीन भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी।

ऐसे में तमाम तार इसी यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं। इसी को लेकर तमाम खुफिया और जांच एजेंसी इस यूनिवर्सिटी में आतंकियों के नेटवर्क को खंगालने और बाकी तमाम खुलासे के लिए लगी हैं।यूपी एटीएस की एक टीम और आईबी टीम भी इसी छानबीन के लिए अलफलाह यूनिवर्सिटी भेजी गई हैं। इसके अलावा दिल्ली स्पेशल ब्रांच टीम ने भी छानबीन की है। इस दौरान यूनिवर्सिटी में डा. शाहीन, डॉ. मुजम्मिल और उनके साथियों को लेकर जानकारी की जा रही है कि कौन-कौन से छात्र इन सभी संदिग्ध आतंकियों के करीबी थे। वहीं, एंट्री रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज से पता किया जा रहा है कि इन सभी संदिग्ध से मिलने के लिए हाल फिलहाल में कौन कौन आया था।

विस्फोटक की जांच में भी रहेगी शामिल

अमोनियम नाइट्रेट से बनाए जाने वाले विस्फोटक की रिपोर्ट भी एटीएस से साझा की गई है। एक्सपर्ट से भी जानकारी ली जा रही है। पता किया जा रहा है कि विस्फोटक को किस तरह से घातक बनाया गया था। इस पूरे मामले में एटीएस टीम पूछताछ के लिए श्रीनगर जा सकती है। बाकी कई एजेंसी भी संदिग्ध आतंकी से पूछताछ करेंगी।

