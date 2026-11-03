यूपी में अब तुष्टिकरण नहीं, संतुष्टिकरण का माहौल, पीलीभीत में सपा पर खूब बरसे योगी
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला किया। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में अब तुष्टिकरण नहीं, संतुष्टिकरण का माहौल है।
पीलीभीत, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी के पीलीभीत में मुख्यत्रंती योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर खूब बरसे। योगी ने कहा कि पहले प्रदेश में आराजकता, विध्वंस और नकरारात्मकता थी, अब विकास से तरक्की और संतुष्टि का भाव है। प्रदेश में अब तुष्टिकरण नहीं, संतुष्टिकरण का माहौल है। मंगलवार को वे यहां नूरानपुर में आयोजित नौ दिवसीय रामकथा के समापन के अवसर पर बोल रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का जीवन हम सभी के लिए आदर्श और प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि जहां नकारात्मकता होती है, वहां महा-अशांति, आतंकवाद, उग्रवाद और अराजकता पनपती है, जबकि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने पर ही समाज और प्रदेश में शांति एवं सर्वांगीण विकास संभव होता है। मालूम हो कि पीलीभीत में बीसलपुर तहसील स्थित बिलसंडा के दियोरियाकलां के नूरानपुर मुड़िया शिव मंदिर में नौ दिनों से रामकथा चल रही थी। उसमें प्रतिभाग करने के लिए मुख्यमंत्री नूरानपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अमृत सरोवर का लोकार्पण किया एवं मंदिर में पूजा अर्चना की। इस कथा का आयोजन ब्रह्मलीन हो चुके महंत शांतिनाथ की स्मृति में महंत हनुमंत नाथ द्वारा कराया गया था।
काशी से गोला गोकर्णनाथ तक संवर रहे तीर्थस्थल
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पूर्व इधर-उधर खर्च होने वाला धन अब मंदिरों और गरीबों के विकास पर खर्च हो रहा है। अयोध्या के साथ काशी विश्वनाथ धाम, मथुरा-वृंदावन और मां विंध्यवासिनी धाम में श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विस्तार हुआ है। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ में कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है। बरेली की नाथनगरी भी अपनी धार्मिक पहचान को नए स्वरूप में स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों का विकास केवल भवन निर्माण नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं, स्थानीय रोजगार और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से भी जुड़ा है। धार्मिक आयोजनों से सकारात्मकता का भाव पैदा होता है। जहां नकारात्मकता होती है, वहां अराजकता और अशांति बढ़ती है, जबकि सकारात्मकता विकास और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है।
बिना भेदभाव के मिल रहा योजनाओं का लाभ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार कोई भेदभाव नहीं करती। प्रदेश के पात्र लाभार्थियों को मुफ्त राशन योजना, ₹पांच लाख तक का स्वास्थ्य बीमा (आयुष्मान भारत), युवाओं को पारदर्शी नौकरी, और किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न योजनाओं से सीधे लाभान्वित किया जा रहा है।
रामभक्तों पर गोलियां चलती थीं, अब होती है पुष्पवर्षा
मुख्यमंत्री ने दो नवंबर 1990 की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय अयोध्या में रामभक्तों पर गोलियां चलाई गई थीं। जय श्रीराम बोलने और रामभक्तों के अयोध्या पहुंचने पर प्रतिबंध था। राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए श्रद्धालुओं ने बलिदान दिया। पांच सौ वर्षों के संघर्ष के बाद आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है और लाखों श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहे हैं। अब स्थिति यह है कि अयोध्या में श्रद्धालुओं पर लाठी और गोली के स्थान पर पुष्प बरस रहे हैं। हर तरफ अमन चैन खुशहाली है। प्रदेश में दंगा या अराजकता नहीं है।
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