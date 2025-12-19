UP Assembly: विधानमंडल सत्र के पहले दिन सपा विधायक के निधन पर शोक प्रस्ताव, सोमवार तक के लिए सदन स्थगित

संक्षेप: उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। आज सत्र के पहले दिन मऊ घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन पर शोक प्रस्ताव रखा गया। सभी नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सदन सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। आज सत्र के पहले दिन मऊ घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन पर शोक प्रस्ताव रखा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और अन्य नेताओं ने सुधाकर सिंह के निधर पर शोक प्रकट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। विधानमंडल ने दो मिनट का मौन रखा। इसके बाद सदन सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होकर अब 24 दिसंबर तक चलेगा। आज सत्र के पहले दिन के बाद दो दिनों तक शनिवार व रविवार को अवकाश रहेगा और 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट रखा जाएगा। अनुपूरक बजट के बाद इस पर चर्चा होगी और इसे पास कराया जाएगा। यह सत्र काफी छोटा होगा, लेकिन हंगामें के आसार हैं।

सपा ने विधानमंडल सत्र में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है। सपा ने सरकार को एसआईआर और कफ सिरप मामले में घेरने की रणनीति तैयार की है। सपा ने जहां सरकार को घेरने की तैयारी की है, वहीं सरकार की ओर से विपक्षियों के सवालों का जवाब देने की हर स्तर पर तैयारी की गई है।

सपा एसआईआर को लेकर लगातार भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करती आ रही है। इसीलिए विधानमंडल सत्र के दौरान सपा इस पर हंगामा कर सकती है। इसके अलावा कोडिन कफ सिरप मामले में कार्रवाई को लेकर सपा भेदभाव का आरोप लगातार लगाती चली आ रही है। माना जा रहा है इस मुद्दे पर भी सपाई सरकार को घेर सकते हैं। कानून-व्यवस्था, खाद की कालाबाजारी, गन्ना किसानों के बकाया भुगतान, मंहगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सदन में सपाई सरकार को घेर सकते हैं।