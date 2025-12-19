Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Assembly Vidhan Sabha Session First Day Condolence motion on death of SP MLA Sudhakar Singh
UP Assembly: विधानमंडल सत्र के पहले दिन सपा विधायक के निधन पर शोक प्रस्ताव, सोमवार तक के लिए सदन स्थगित

UP Assembly: विधानमंडल सत्र के पहले दिन सपा विधायक के निधन पर शोक प्रस्ताव, सोमवार तक के लिए सदन स्थगित

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। आज सत्र के पहले दिन मऊ घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन पर शोक प्रस्ताव रखा गया। सभी नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सदन सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

Dec 19, 2025 11:37 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। आज सत्र के पहले दिन मऊ घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन पर शोक प्रस्ताव रखा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और अन्य नेताओं ने सुधाकर सिंह के निधर पर शोक प्रकट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। विधानमंडल ने दो मिनट का मौन रखा। इसके बाद सदन सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होकर अब 24 दिसंबर तक चलेगा। आज सत्र के पहले दिन के बाद दो दिनों तक शनिवार व रविवार को अवकाश रहेगा और 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट रखा जाएगा। अनुपूरक बजट के बाद इस पर चर्चा होगी और इसे पास कराया जाएगा। यह सत्र काफी छोटा होगा, लेकिन हंगामें के आसार हैं।

सपा ने विधानमंडल सत्र में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है। सपा ने सरकार को एसआईआर और कफ सिरप मामले में घेरने की रणनीति तैयार की है। सपा ने जहां सरकार को घेरने की तैयारी की है, वहीं सरकार की ओर से विपक्षियों के सवालों का जवाब देने की हर स्तर पर तैयारी की गई है।

सपा एसआईआर को लेकर लगातार भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करती आ रही है। इसीलिए विधानमंडल सत्र के दौरान सपा इस पर हंगामा कर सकती है। इसके अलावा कोडिन कफ सिरप मामले में कार्रवाई को लेकर सपा भेदभाव का आरोप लगातार लगाती चली आ रही है। माना जा रहा है इस मुद्दे पर भी सपाई सरकार को घेर सकते हैं। कानून-व्यवस्था, खाद की कालाबाजारी, गन्ना किसानों के बकाया भुगतान, मंहगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सदन में सपाई सरकार को घेर सकते हैं।

सरकार ने की जवाब देने की तैयारी

सरकार की ओर से विपक्ष के सवालों का जवाब देने की पूरी तैयारी की गई है। सरकार की ओर से मंत्रियों को सवालों का जवाब पूरी तैयारी के साथ देने का निर्देश दिया गया है। सपाइयों के हर सवाल का जवाब सरकार की ओर से मजबूती से दिया जाएगा। सदन के अंदर और बाहर हंगामे को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
