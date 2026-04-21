यूपी विधानसभा का स्पेशल सेशन 30 अप्रैल को, महिला आरक्षण मुद्दे पर गरमाएगा सदन

यूपी विधानसभा का एक विशेष सत्र 30 अप्रैल यानी बृहस्पतिवार को आयोजित होगा। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की ओर से मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने 18वीं विधानसभा की आहूत की गई है।

यूपी विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 30 अप्रैल यानी बृहस्पतिवार को आयोजित किया जाएगा, जिसकी जानकारी मंगलवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 18वीं विधानसभा के वर्ष 2026 के द्वितीय सत्र की बैठक 30 अप्रैल को सुबह 11:00 बजे से आहूत की है।

विधानसभा सचिवालय सूत्रों ने बताया कि यह बैठक लोकसभा में महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाने के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विशेष चर्चा के लिए यह एक दिवसीय सत्र आहूत किया गया है। संसद में हाल में महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाया था। जिसके बाद विधानसभा का यह एक दिवसीय सत्र महत्वपूर्ण माना जा रहा है।