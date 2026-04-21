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यूपी विधानसभा का स्पेशल सेशन 30 अप्रैल को, महिला आरक्षण मुद्दे पर गरमाएगा सदन

Apr 21, 2026 04:00 pm ISTPawan Kumar Sharma भाषा, लखनऊ
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यूपी विधानसभा का एक विशेष सत्र 30 अप्रैल यानी बृहस्पतिवार को आयोजित होगा। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की ओर से मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने 18वीं विधानसभा की आहूत की गई है।

यूपी विधानसभा का स्पेशल सेशन 30 अप्रैल को, महिला आरक्षण मुद्दे पर गरमाएगा सदन

यूपी विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 30 अप्रैल यानी बृहस्पतिवार को आयोजित किया जाएगा, जिसकी जानकारी मंगलवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 18वीं विधानसभा के वर्ष 2026 के द्वितीय सत्र की बैठक 30 अप्रैल को सुबह 11:00 बजे से आहूत की है।

विधानसभा सचिवालय सूत्रों ने बताया कि यह बैठक लोकसभा में महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाने के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विशेष चर्चा के लिए यह एक दिवसीय सत्र आहूत किया गया है। संसद में हाल में महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाया था। जिसके बाद विधानसभा का यह एक दिवसीय सत्र महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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भाजपा सूत्रों के अनुसार आज यानी मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास से विधान भवन तक जनाक्रोश पदयात्रा निकालकर मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के नेतृत्व में महिलाओं ने अपने आक्रोश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि तपती धूप पर धधकता आक्रोश भारी पड़ा और अब सदन में भी इस मामले पर विपक्षी दलों की पोल खुलेगी। इस बीच समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव ने सपा मुख्यालय में पत्रकारों के विधानसभा के एक दिवसीय सत्र से जुड़ें सवाल के जवाब में कहा कि सपा सदन से लेकर हर जगह भाजपा का विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि अगर सदन में सत्र बुलाया जाएगा तो सपा विरोध करेगी और अपना पक्ष भी रखेगी।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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