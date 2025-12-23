साइबर अपराधियों के लिए सख्त कानून बनाएं, योगी सरकार से बोले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना

संक्षेप: यूपी विधानसभा में शीत्रकालीन सत्र चल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने योगी सरकार से कहा है कि सोशल मीडिया पर सक्रिय साइबर अपराधियों के लिए सख्त कानून बनाएं।

यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने योगी सरकार से कहा है कि सोशल मीडिया पर सक्रिय साइबर अपराधियों के लिए कोई सख्त कानून बनाएं, ताकि इस पर रोक लगाई जा सके। सतीश महाना ने ये निर्देश मंगलवार को सपा के डा.ह्रदय नारायण सिंह पटेल के सवाल पर दिए।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट, आपत्तिजनक वीडियो, टिप्पणी या अभद्र फोटो लोड करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इससे आम जनता प्रताड़ित हो रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार से इस पर अंकुश लगाने के लिए कड़ा कानून बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि इसमें सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए।

सपा के जवाब में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार के निर्देश हैं कि इन प्रकरणों में सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि साइबर अपराध में एक करोड़ रुपये जुर्माना और सात साल की सजा तक का प्रावधान है। ऐसे प्रकरण पर एसपी की रिपोर्ट पर डीआईजी साइबर क्राइम के निर्देश पर कार्रवाई की जाती है। अगर मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है तो विशेष सचिव गृह के जरिये कार्रवाई की जाती है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर सभी जिलों में साइबर थाने बनाए गए हैं।