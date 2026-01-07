Hindustan Hindi News
विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना दूध दुहने बैठे तो बिदक गई भैंस, जानें फिर

संक्षेप:

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना कानपुर में होने पर रोज मॉर्निंग वॉक के दौरान मिलने वाले लोगों से समस्याएं पूछते हैं। बुधवार को वह महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव नारायणपुर पहुंचे। वहां अचानक राम सिंह यादव के आवास पर पाली गई भैंस का दूध दुहने बैठ गए। इसी बीच उत्साहित समर्थक नारेबाजी करने लगे।

Jan 07, 2026 11:17 pm ISTAjay Singh प्रमुख संवाददाता, कानपुर
कानपुर में मॉर्निंग वॉक पर निकले यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना बुधवार महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव नारायणपुर पहुंचे। वहां अचानक राम सिंह यादव के आवास पर पाली गई भैंस का दूध दुहने बैठ गए। इसी बीच उत्साहित समर्थक नारेबाजी करने लगे। कुछ समर्थक यह भी कह रहे थे कि कहीं भैंस बिदक न जाए। इसी बीच भैंस बिदक भी गई। यह देख महाना ने समर्थकों को डांटकर चुप कराया। फिर कुछ देर भैंस का दूध दुहा। किसी ने इसका वीडियो बना लिया जो वायरल हो गया।

बता दें कि विस अध्यक्ष सतीश महाना कानपुर में होने पर रोज मॉर्निंग वॉक के दौरान मिलने वाले लोगों से समस्याएं पूछते हैं। उनका समाधान भी कराते हैं। भैंस दुहने के वक्त उनके साथ विनय मिश्रा, सुरेंद्र अवस्थी, धीरेंद्र, लक्ष्मीकांत निषाद, विनय प्रताप सिंह, रानू शुक्ला, अरविंद मिश्रा, कमलेश निषाद, सुमित पांडेय, बीनू शुक्ला, रमेश कुशवाहा, दिनेश सिंह, उमेश गुप्ता, कन्हैया पटेल आदि मौजूद रहे।

गांववालों को दिया ये आश्वासन

मॉर्निंग वॉक पर निकले विधानसभा अध्यक्ष सबसे पहले सलेमपुर गांव पहुंचे थे। वहां गांववालों ने उनसे कई साल पुराने खडंजे पर सीसी रोड बनवाने की मांग की। इस पर सतीश महाना ने मौके से ही अधिकारियों को फोन कर खड़ंजों की सीसी रोड बनवाने का निर्देश दिया। उन्होंने गांववालों से देर तक बात कर उनकी समस्याओं को जाना।

विधानसभा अध्यक्ष ने मंगल खेडा में इंटरलॉकिंग के काम का भी निरीक्षण किया। वहां से वह महाना मंगत खेड़ा पहुंचे। वहां विधायक निधि से कराए जा रहे 650 मीटर लंबे इंटरलॉकिंग सड़क के निर्माण के काम का निरीक्षण किया। उन्होंने काम की गुणवत्ता की जांच की। इस काम को समय से पूरा कराने के निर्देश दिया। विधानसभा अध्यक्ष नारायणपुर गांव भी पहुंचे। वहां उन्होंने सूप बनाने वाली महिलाओं से बात की। उन्होंने महिलाओं के काम की सराहना की।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
