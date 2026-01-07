विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना दूध दुहने बैठे तो बिदक गई भैंस, जानें फिर

संक्षेप: विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना कानपुर में होने पर रोज मॉर्निंग वॉक के दौरान मिलने वाले लोगों से समस्याएं पूछते हैं। बुधवार को वह महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव नारायणपुर पहुंचे। वहां अचानक राम सिंह यादव के आवास पर पाली गई भैंस का दूध दुहने बैठ गए। इसी बीच उत्साहित समर्थक नारेबाजी करने लगे।

कानपुर में मॉर्निंग वॉक पर निकले यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना बुधवार महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव नारायणपुर पहुंचे। वहां अचानक राम सिंह यादव के आवास पर पाली गई भैंस का दूध दुहने बैठ गए। इसी बीच उत्साहित समर्थक नारेबाजी करने लगे। कुछ समर्थक यह भी कह रहे थे कि कहीं भैंस बिदक न जाए। इसी बीच भैंस बिदक भी गई। यह देख महाना ने समर्थकों को डांटकर चुप कराया। फिर कुछ देर भैंस का दूध दुहा। किसी ने इसका वीडियो बना लिया जो वायरल हो गया।

बता दें कि विस अध्यक्ष सतीश महाना कानपुर में होने पर रोज मॉर्निंग वॉक के दौरान मिलने वाले लोगों से समस्याएं पूछते हैं। उनका समाधान भी कराते हैं। भैंस दुहने के वक्त उनके साथ विनय मिश्रा, सुरेंद्र अवस्थी, धीरेंद्र, लक्ष्मीकांत निषाद, विनय प्रताप सिंह, रानू शुक्ला, अरविंद मिश्रा, कमलेश निषाद, सुमित पांडेय, बीनू शुक्ला, रमेश कुशवाहा, दिनेश सिंह, उमेश गुप्ता, कन्हैया पटेल आदि मौजूद रहे।

गांववालों को दिया ये आश्वासन मॉर्निंग वॉक पर निकले विधानसभा अध्यक्ष सबसे पहले सलेमपुर गांव पहुंचे थे। वहां गांववालों ने उनसे कई साल पुराने खडंजे पर सीसी रोड बनवाने की मांग की। इस पर सतीश महाना ने मौके से ही अधिकारियों को फोन कर खड़ंजों की सीसी रोड बनवाने का निर्देश दिया। उन्होंने गांववालों से देर तक बात कर उनकी समस्याओं को जाना।