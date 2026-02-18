Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

अधिकारी जनप्रतिनिधियों को सम्मान और तत्काल रिस्पॉन्स दें, स्पीकर महाना के सख्त निर्देश

Feb 18, 2026 04:18 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी विधानसभा में बुधावर को सत्र के दौरान जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल पर अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर मुद्दा उठा। स्पीकर महाना ने  निर्देश दिए कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों को सम्मान दें। उनकी बातों को तत्काल या यथाशीघ्र रिस्पॉन्स दें।

अधिकारी जनप्रतिनिधियों को सम्मान और तत्काल रिस्पॉन्स दें, स्पीकर महाना के सख्त निर्देश

यूपी विधानसभा में सत्र के दौरान बुधवार को जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल पर अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर मुद्दा उठाया गया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इस पर सख्त निर्देश दिए। स्पीकर महाना ने कहा कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों को सम्मान दें। उनकी बातों को तत्काल या यथाशीघ्र रिस्पॉन्स दें। अधिकारियों का आचरण संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप नही है। इस सदन के सदस्यों को अधिकारियों द्वारा समुचित सम्मान देना अधिकारियों का संवैधानिक दायित्व है।

इससे पहले मंगलवार को भी विधानसभा में विपक्ष ने अधिकारियों का मामला उठाया था। विपक्षी सदस्यों ने कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष की पीठ से निर्देश के बाद भी अधिकारी जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाते हैं। इस पर संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा था कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि संसादीय कार्य मंत्री के साथ बैठक कर इसके लिए कोई व्यवस्था बनाते हैं।संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर हाबी है, यह आरोप बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी सदन ने चार पुलिस कर्मियों को सजा दी। अधिकारी फोन का जवाब नहीं देते हैं, तो उन्हें देना चाहिए। नंबर का रिकार्ड वे रखें, नहीं तो कार्रवाई होगी। सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करेगी।

मंत्री असीम अरुण ने दिए ये सुझाव

इसके अलावा स्पीकर महाना ने मंत्री असीम अरुण से सुझाव मांगा। इस पर समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने सुझाव दिया कि फोन न उठने की समस्या को देखते हुए विधानसभा की ओर से एक नंबर जारी किया जाए, जिसे सभी अधिकारियों को सेव कराया जाए। अधिकारियों द्वारा फोन न उठाने पर इस पर शिकायत की जाए और इसी नंबर से उसको संदेश भेजा जाए, जिससे बात हो सके।

ये भी पढ़ें:अफसर विधायकों का नहीं उठाते फोन, विपक्ष की बात पर मंत्री सुरेश खन्ना क्या बोले?
ये भी पढ़ें:तिलक में फायरिंग करने वाला सिपाही गिरफ्तार, बीट के 2 कांस्टेबल भी सस्पेंड

आज भाजपा और सपा के बीच तकरार भी हुई

आज बुधवार को यूपी विधानसभा के सत्र के दौरान आज मुफ्त बिजली का मुद्दा उठाया गया। इस मुद्दे को लेकर भाजपा और सपा के बीच तकरार भी हुई। इसके अलावा ओवरलोड ट्रांसफर को लेकर भी चर्चा हुई और कई सवाल उठे। भाजपा विधायक पंकज सिंह ने नोएडा में हिंडन नदी के फ्लड क्षेत्र में बने आवासों को बिजली कनेक्शन देने को मांग की। उन्होंने कहा कि भले ही सशर्त दिया जाए लेकिन कनेक्शन दिया जाए। 2013-14 से कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। उन्होंने दादरी में घटी घटना का जिक्र करते हुए एसडीआरएफ की इकाई स्थापित किए जाने की मांग की। साथ ही ट्रॉमा और बर्न यूनिट की भी जरूरत बताई। पंकज सिंह ने कहा कि यूपी के बजट का आकर देखने के बाद पाकिस्तान की लोकसभा में भी हाहाकार है।

ये भी पढ़ें:सहरी के समय का बार-बार ऐलान न करें..; रमजान से पहले मौलाना फरंगी महली ने की अपील
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today UP Vidhan Sabha अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |
;;
;